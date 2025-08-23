Весит менее 10 грамм: в Украине гнездится уникальная птица (фото)

В Украине живет самая маленькая птичка, масса которой составляет всего 5-7 граммов. Это золотомушка – маленький "король", как переводится ее латинское название Regulus. Она встречается в Карпатах, Крыму и на Полесье, и для существования ей необходимы хвойные, прежде всего еловые леса.

Орнитологиня Анна Кузе рассказала интересные факты об этих крошечных пернатых, которых еще называют украинскими "колибри".

Какие бывают золотомушки?

В Украине встречаются два вида:

золотомушка желточебая ( Regulus regulus ) ;

; золотомушка красночубая ( Regulus ignicapilla ).

Обе весят менее 10 г, то есть в 3-4 раза меньше домашнего воробья. Они очень похожи по поведению и образу жизни, однако отличаются окраской головы и пением.

Где их можно встретить?

Желточебая золотомушка гнездится в хвойных лесах на Полесье и в Карпатах, в то время как красночубая — более редкая, ее можно увидеть только в Карпатах и Крыму. Она занесена в Красную книгу Украины. В то же время в Европе эти виды распространены значительно шире: популяция краснощекой даже растет, в то время как численность желточебои несколько уменьшается.

Во время миграции в конце лета золотомушки могут встречаться и вне леса — в кустах и на полях.

Чем питаются?

Их рацион состоит из мелких беспозвоночных: насекомых, пауков, личинок. Они умело ищут добычу среди хвои, вытаскивая ее тоненьким клювом.

Интересные особенности

Голос у золотомушек настолько тонок и высок, что многие люди, особенно постарше, его просто не слышат. Поэтому их численность в мониторингах может казаться меньше, чем есть на самом деле.

Полет птиц легкий и бабочковый: они порхают у края ветвей, словно зависая в воздухе. Именно за это их часто сравнивают с колибри.

Зимой золотомушки тратят почти все время на поиск пищи, ведь их организм нуждается в постоянной подпитке. В сутки они съедают столько, сколько сами весят. Если птичка не насытится перед ночевкой, она рискует не пережить холод.

Народные названия

В книге зоолога Николая Шарлеманя (1928) упоминаются и древние украинские названия этих птиц: сичик, ксендзик, золотоголовок, златоглава.

