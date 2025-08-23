Важить менше 10 грам: в Україні гніздиться унікальний птах (фото)

В Україні мешкає найменша пташка, маса якої становить усього 5–7 грамів. Це золотомушка – маленький "корольок", як перекладається її латинська назва Regulus. Вона зустрічається в Карпатах, Криму та на Поліссі, і для існування їй необхідні хвойні, передусім ялинові, ліси.

Які бувають золотомушки?

В Україні трапляються два види:

золотомушка жовточуба ( Regulus regulus ) ;

; золотомушка червоночуба (Regulus ignicapilla).

Обидві важать менше 10 г, тобто у 3–4 рази менше за хатнього горобця. Вони дуже подібні за поведінкою та способом життя, проте відрізняються забарвленням голови та співом.

Де їх можна зустріти?

Жовточуба золотомушка гніздиться у хвойних лісах на Поліссі та в Карпатах, тоді як червоночуба — рідкісніша, її можна побачити лише в Карпатах і Криму. Вона занесена до Червоної книги України. Водночас у Європі ці види поширені значно ширше: популяція червоночубої навіть зростає, тоді як чисельність жовточубої дещо зменшується.

Під час міграції наприкінці літа золотомушки можуть траплятися і поза лісами — у кущах та на полях.

Чим харчуються?

Їхній раціон складається з дрібних безхребетних: комах, павуків, личинок. Вони вправно шукають здобич серед хвої, витягуючи її тоненьким дзьобом.

Цікаві особливості

Голос у золотомушок настільки тонкий і високий, що багато людей, особливо старшого віку, його просто не чують. Через це їхня чисельність у моніторингах може здаватися меншою, ніж є насправді.

Політ пташок легкий і метеликовий: вони пурхають біля краю гілок, немов зависаючи у повітрі. Саме за це їх часто порівнюють із колібрі.

Взимку золотомушки витрачають майже весь час на пошук їжі, адже їхній організм потребує постійного підживлення. За добу вони з’їдають стільки, скільки самі важать. Якщо пташка не насититься перед ночівлею, вона ризикує не пережити холод.

Народні назви

У книзі зоолога Миколи Шарлеманя (1928) згадуються й давні українські назви цих пташок: сичик, ксьондзик, золотоголовок, златоглава.

