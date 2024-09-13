В восторге будут даже дети: рецепт пикантной аджики из свеклы и болгарского перца
Опытные кулинары часто экспериментируют с рецептами традиционных блюд. Сегодня мы расскажем о необычной вариации популярной закуски – аджика из свеклы и болгарского перца. Этот оригинальный рецепт предложил автор YouTube-канала "Инна.Мой двор".
В отличие от классического варианта, где основу составляют помидоры, эта версия аджики базируется на свекле. Результат – легкая, не слишком острая закуска с интересным вкусовым профилем. По желанию ее можно сделать пикантнее, добавив острый перец или чили.
Для приготовления вам понадобится:
- 1 кг свеклы
– 1 кг красного болгарского перца
- 100 г чеснока
- 20 г паприки
– 240 г томатного соуса
– 2 ст. л. каменной соли
– 5 ст. л. сахара
– 2 ст. л. 9% уксуса
- 100 мл масла
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Процесс приготовления:
- Очистите и нарежьте овощи, пропустите через мясорубку.
- Переложите смесь в кастрюлю, добавьте соль и сахар. Варить на среднем огне 30 минут, периодически помешивая.
- Добавьте остальные ингредиенты и готовьте еще полчаса до готовности овощей.
- При необходимости скорректируйте вкус специями.
- Разлейте горячую аджику в стерилизованные банки, закройте крышками.
- Укутайте банки и оставьте до полного охлаждения.
Этот необычный рецепт позволит расширить кулинарный репертуар и удивить близких оригинальной закуской.
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