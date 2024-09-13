В восторге будут даже дети: рецепт пикантной аджики из свеклы и болгарского перца

Опытные кулинары часто экспериментируют с рецептами традиционных блюд. Сегодня мы расскажем о необычной вариации популярной закуски – аджика из свеклы и болгарского перца. Этот оригинальный рецепт предложил автор YouTube-канала "Инна.Мой двор".

В отличие от классического варианта, где основу составляют помидоры, эта версия аджики базируется на свекле. Результат – легкая, не слишком острая закуска с интересным вкусовым профилем. По желанию ее можно сделать пикантнее, добавив острый перец или чили.

Для приготовления вам понадобится:

- 1 кг свеклы

– 1 кг красного болгарского перца

- 100 г чеснока

- 20 г паприки

– 240 г томатного соуса

– 2 ст. л. каменной соли

– 5 ст. л. сахара

– 2 ст. л. 9% уксуса

- 100 мл масла

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Процесс приготовления:

Очистите и нарежьте овощи, пропустите через мясорубку. Переложите смесь в кастрюлю, добавьте соль и сахар. Варить на среднем огне 30 минут, периодически помешивая. Добавьте остальные ингредиенты и готовьте еще полчаса до готовности овощей. При необходимости скорректируйте вкус специями. Разлейте горячую аджику в стерилизованные банки, закройте крышками. Укутайте банки и оставьте до полного охлаждения.

Этот необычный рецепт позволит расширить кулинарный репертуар и удивить близких оригинальной закуской.

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