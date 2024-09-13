В захваті будуть навіть діти: рецепт пікантної аджики з буряка та болгарського перцю

Досвідчені кулінари часто експериментують з рецептами традиційних страв. Сьогодні ми розповімо про незвичайну варіацію популярної закуски - аджику з буряка та болгарського перцю. Цей оригінальний рецепт запропонувала авторка YouTube-каналу "Інна.Моє подвір'я".

На відміну від класичного варіанту, де основу складають помідори, ця версія аджики базується на буряку. Результат - легка, не надто гостра закуска з цікавим смаковим профілем. За бажанням, її можна зробити пікантнішою, додавши гострий перець чи чилі.

Для приготування вам знадобиться:

- 1 кг буряка

- 1 кг червоного болгарського перцю

- 100 г часнику

- 20 г паприки

- 240 г томатного соусу

- 2 ст. л. кам'яної солі

- 5 ст. л. цукру

- 2 ст. л. 9% оцту

- 100 мл олії

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Процес приготування:

Очистіть та наріжте овочі, пропустіть через м'ясорубку. Перекладіть суміш у каструлю, додайте сіль і цукор. Варіть на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи. Додайте решту інгредієнтів і готуйте ще півгодини до готовності овочів. За потреби, скоригуйте смак спеціями. Розлийте гарячу аджику у стерилізовані банки, закрийте кришками. Закутайте банки та залиште до повного охолодження.

Цей незвичайний рецепт дозволить вам розширити кулінарний репертуар та здивувати близьких оригінальною закускою.

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