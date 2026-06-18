В Румынии открыли новый вид динозавров: как выглядел (фото)

Международная команда ученых из Румынии, Венгрии и Италии официально описала новый вид утконосого динозавра — Kryptohadros kallaiae. Его окаменевшие останки были найдены в Карпатах на территории современной Румынии.

Исследование показало, что кости, которые почти столетие считали подобающими другому виду, на самом деле представляют отдельного динозавра. Об этом сообщает Sci.News.

Открытие, ожидавшее почти сто лет

Окаменелости обнаружили в отложениях формации Денсуш-Чула в бассейне Хацег – одном из самых известных палеонтологических регионов Европы. В меловой период эта территория была островом, где в изоляции развивались уникальные виды животных.

Исследователям удалось найти частичный скелет, включающий фрагменты черепа, ребра, хвостовые позвонки и элементы задней конечности. Именно хорошо сохранившиеся части черепа стали ключом к определению нового вида.

По словам палеонтологов, полные или частично сохраненные скелеты в бассейне Хацег встречаются очень редко. Чаще ученые находят лишь отдельные кости, ранее автоматически относившиеся к известному виду Telmatosaurus transsylvanicus.

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Новый взгляд на эволюцию динозавров Европы

Проведенный анализ показал, что Kryptohadros kallaiae вместе с Telmatosaurus transsylvanicus и итальянским Tethyshadros insularis образуют отдельную эволюционную группу, которую исследователи назвали Telmatosauridae.

Все представители этой семьи жили на островах юго-восточной Европы и развивались в условиях продолжительной изоляции. Открытие свидетельствует о том, что в конце мелового периода на территории современной Румынии одновременно существовали по меньшей мере два близких рода утконосых динозавров.

Ученые отмечают, что это открытие существенно расширяет представление о многообразии динозавров в древних островных экосистемах Европы и заставляет пересмотреть предварительные оценки биоразнообразия региона. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Systematic Palaeontology.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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