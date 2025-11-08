В Помпеях обнаружили мозаику с символом смерти: чем уникальна (фото)

В Помпеях археологи обнаружили древнюю мозаику, содержащую глубокое философское послание о жизни, смерти и равенстве всех перед ними. Она была обнаружена в римском доме, одновременно служившем магазином, и стала одним из самых ярких символов города, уничтоженного извержением Везувия в 79 году нашей эры.

Мозаику размером примерно 47 на 41 сантиметр впервые открыли еще в 1874 году. Она состоит из сотен крошечных цветных камешков и ныне хранится в Национальном археологическом музее Неаполя. Об этом пишет Live Science.

В центре композиции изображен череп, возможно, смоделированный за черепом обезьяны, вокруг которого расположен ряд символических предметов. Над черепом видим весы, олицетворяющие равновесие жизни, ниже — бабочки, символизирующей душу, а еще ниже — колесо, что означает превратность судьбы. С одной стороны расположены скипетр и пурпурный плащ — атрибуты власти и богатства, с другой — палка нищего и сумка, олицетворяющая бедность. По мнению музейных кураторов, это противопоставление символизирует хрупкое равновесие человеческого существования и напоминает, что перед смертью все равны.

В Помпеях обнаружили мозаику с символом смерти. Источник: Public Domain В Помпеях обнаружили мозаику с символом смерти. Источник: Public Domain

Читайте также: Исчезло и возродилось: ученые объявили сенсационную информацию о Красном море

Первоначально мозаика украшала столовую дома, который впоследствии превратили в кожевенное производство. Надпись, найденная у входа, свидетельствует, что здание, вероятно, принадлежало М. Весонию Примусу, владельцу кожаной и валальной мастерских. Исследователи предполагают, что это художественное изображение имело для него личное значение — memento mori, напоминание о смертности и необходимости смирения.

Подобные мотивы "Memento Mori" впоследствии распространились по всей Европе, став важным символом философских размышлений о жизни, смерти и духовном равновесии.

Ранее мы рассказывали, что в Антарктиде было обнаружено более 80 новых озер.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!