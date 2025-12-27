В Польше обнаружили уникальный артефакт эпохи Грюнвальдской битвы: чем интересен (фото)

На севере Польши исследователи наткнулись на редкий образец средневекового холодного оружия — костень, разновидность боевого цепа. Артефакт был найден на пахотных землях недалеко от села Гетшвалд в Варминско-Мазурском воеводстве — регионе, тесно связанном с событиями Грюнвальдской битвы.

Об открытии сообщили участники местного поискового сообщества. Они отметили, что место находки расположено вблизи территорий, исторически ассоциирующихся с одной из самых масштабных битв Средневековья — Грюнвальдской, которая произошла в 1410 году во время войны между Польско-Литовским государством и Тевтонским орденом. Об этом пишет Heritage Daily.

В той битве объединенные войска Королевства Польского и Великого княжества Литовского нанесли сокрушительное поражение Тевтонскому ордену. Великий магистр Ульрих фон Юнгинген погиб, а большинство высшего командования ордена было убито или попало в плен.

Специалисты – Адам Горецкий из Музея битвы под Грюнвальдом и Кацпер Мартика из Музея Вармии и Мазур в Ольштыне – независимо подтвердили подлинность находки. По их оценкам, обнаруженный предмет полностью соответствует известным образцам кистенов и может датироваться периодом от XI до XV века.

Костенок представлял собой короткую рукоятку, к которой с помощью цепи, веревки или кожаного ремня крепилась массивная металлическая ударная часть. Такое оружие использовали как всадники, так и пехотинцы, ведь оно было особенно эффективным против противников в доспехах. Несмотря на частые упоминания о кистене в хрониках и средневековых изображениях, реальные археологические образцы встречаются крайне редко.

Сейчас в коллекции Музея битвы под Грюнвальдом хранится только один подобный экспонат, а к этой находке на северо-востоке Польши было зафиксировано всего три аналогичных предмета. Поэтому костень, найденный вблизи Гетшвалда, является чрезвычайно ценным открытием, существенно дополняющим археологические данные региона и углубляющими представления о военном деле Средневековья.

