В Норвегии обнаружили ловушку для массового отлова животных в возрасте 1500 лет (фото)

Во время путешествия по горному району Аурланнфьеллета в Норвегии турист Хельге Титланд наткнулся на необычную картину — из-под талого снега торчали деревянные копья. Сначала было непонятно, что он нашел, однако позже оказалось, что речь идет о части давней ловушки для массового отлова животных, созданной примерно 1500 лет назад.

Титланд сразу сообщил о находке археологам, но исследование пришлось отложить, поскольку в регион быстро вернулся снег. Об этом пишет Popular Science.

Только на следующий год команда из Университетского музея Бергена и муниципалитета Вестланд смогла вернуться на место и провести полноценные раскопки. То, что они увидели, стало настоящей сенсацией: система из десятков деревянных конструкций оказалась уникальной ловушкой, аналогов которой до сих пор не находили ни в Норвегии, ни в Европе.

Археолог Эйстейн Скар отмечает, что это впервые в истории исследователям удалось найти деревянную ловушку, буквально вышедшую из-под льда. Рядом со столбами ученые нашли хорошо сохранившиеся оленьи рога со следами резьбы, что подтвердило назначение сооружения и позволило узнать о древних методах охоты.

Читайте также: В Шотландии нашли заброшенный королевский замок в возрасте 700 лет

Среди артефактов также были железные наконечники копий, деревянные черенки от копий и стрел, фрагменты лугов и загадочные изделия из дерева, назначение которых пока не удалось определить. Кроме того, найдена брошь из оленьего рога — вероятно, потерянная охотником во время охоты. Но наиболее интригующей находкой стали несколько деревянных весел с хитроумным орнаментом, и исследователи до сих пор не могут объяснить, почему их принесли на высоту более 1400 метров.

В Норвегии обнаружили ловушку для массового отлова животных в возрасте 1500 лет. Источник: University Museum of Bergen В Норвегии обнаружили ловушку для массового отлова животных в возрасте 1500 лет. Источник: University Museum of Bergen

Уникальная сохранность комплекса связана с продолжительным холодным периодом в XVI веке. Ловушка на протяжении многих веков находилась под толщей снега и льда, что создало почти идеальные условия для консервации - холод, тьма и постоянная влажность.

В настоящее время все найденные предметы находятся в морозильных камерах музея, где они медленно сушат, но часть артефактов так и осталась в горах. Археологи опасаются, что из-за быстрого таяния льда многие из них могут безвозвратно разрушиться, если их не удастся вовремя спасти.

Напомним, на Майорке обнаружили затонувшее судно в возрасте 1700 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !