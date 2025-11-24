У Норвегії виявили пастку для масового вилову тварин віком 1500 років (фото)

Під час подорожі гірським районом Аурланнфьєллета в Норвегії турист Хельге Тітланд натрапив на незвичну картину — із-під талого снігу стирчали дерев’яні списи. Спершу було незрозуміло, що саме він знайшов, однак пізніше виявилось, що йдеться про частину давньої пастки для масового вилову тварин, створеної приблизно 1500 років тому.

Тітланд одразу повідомив про знахідку археологам, але дослідження довелося відкласти, оскільки в регіон швидко повернувся сніг. Про це пише Popular Science.

Лише наступного року команда з Університетського музею Бергена та муніципалітету Вестланд змогла повернутися на місце та провести повноцінні розкопки. Те, що вони побачили, стало справжньою сенсацією: система з десятків дерев’яних конструкцій виявилася унікальною мисливською пасткою, аналогів якій досі не знаходили ні в Норвегії, ні в Європі.

Археолог Ейстейн Скар зазначає, що це вперше в історії дослідникам пощастило знайти дерев’яну пастку, яка буквально вийшла з-під льоду. Поруч зі стовпами вчені знайшли добре збережені оленячі роги зі слідами різьблення, що підтвердило призначення споруди та дозволило дізнатися більше про давні методи полювання.

Серед артефактів також були залізні наконечники списів, дерев’яні держакі від списів та стріл, фрагменти луків і загадкові вироби з дерева, призначення яких поки не вдалося визначити. Окрім того, знайдена брошка з оленячого рогу — імовірно, загублена мисливцем під час полювання. Та найбільш інтригуючою знахідкою стали кілька дерев’яних весел із хитромудрим орнаментом, і дослідники досі не можуть пояснити, чому їх принесли на висоту понад 1400 метрів.

У Норвегії виявили пастку для масового вилову тварин віком 1500 років. Джерело: University Museum of Bergen

Унікальна збереженість комплексу пов’язана з тривалим холодним періодом у XVI столітті. Пастка протягом багатьох століть перебувала під товщею снігу та льоду, що створило майже ідеальні умови для консервації — холод, темрява й постійна вологість.

Нині всі знайдені предмети перебувають у морозильних камерах музею, де їх повільно сушать, але частина артефактів так і залишилася в горах. Археологи побоюються, що через швидке танення льоду багато з них можуть безповоротно зруйнуватися, якщо їх не вдасться вчасно врятувати.

