В китайской провинции Цзянси археологи обнаружили уникальный чешуйчатый доспех, которому более 2 тыс. лет (фото)

В китайском городе Наньчан, провинция Цзянси, археологи обнаружили чешуйчатые доспехи в захоронении Лю Хэ, правителя Хайхуна, принадлежавшего к династии Западная Хань (206 г. до н. э. – 25 г. н. э.). Это открытие раскрывает высокий уровень мастерства древнего Китая и свидетельствует о технологическом прогрессе династии Хань.

По словам представителей провинциального Института археологии и культурных реликвий, это самый первый задокументированный образец композитных доспехов той эпохи, созданных из лакированного железа, меди и кожаных материалов. Об этом пишет Arkeonews.

Чешуйки, размер которых иногда составляет всего 1 сантиметр в ширину и 0,2 сантиметра в толщину, были аккуратно сложены, что указывает на высокий уровень мастерства ремесленников того времени.

Руководитель команды археологов Ян Цзюнь сообщил, что за два года тщательной работы удалось восстановить примерно 6 000 чешуй. Доспехи были найдены в оружейной части гробницы вместе с мечами и ножами.

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Специалисты предоставили дополнительную информацию об этой находке. Бай Жунцзинь, эксперт по защите доспехов из Китайской академии общественных наук, отметил, что чешуйчатые доспехи периода династии Хань обычно изготавливались из одного типа материала, а размер каждой пластины варьировался от 4 до 10 сантиметров. Меньшие пластины, найденные в этом случае, свидетельствуют о сложности их изготовления.

Чешуи доспеха, некоторые из которых шириной всего 1 см и толщиной 0,2 см. Источник: Jiangxi Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology Чешуи доспеха, некоторые из которых шириной всего 1 см и толщиной 0,2 см. Источник: Jiangxi Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Данные предметы, которые изначально хранились в лаковых коробках, были обнаружены в смятом состоянии из-за разрушения контейнеров, ускорившегося под воздействием окружающей среды, в частности землетрясений и повышения уровня грунтовых вод из озера Поян.

Реставрационный процесс выявил, что композитная структура, созданная из железа, меди и кожи, значительно отличается от одноматериальных доспехов эпохи династии Хань. Такой новаторский подход не только иллюстрирует технический прогресс того времени, но и обеспечивает ценные доказательства для изучения древних китайских технологий изготовления доспехов.

Исследователи, углубляясь в секреты этого древнего ремесла, расширяют наше представление о технологических достижениях эпохи династии Хань. Это открытие демонстрирует изобретательность мастеров древнего Китая и их вклад в культурное наследие.

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