У китайській провінції Цзянсі археологи виявили унікальний лускатий обладунок, якому понад 2 тис. років (фото)

У китайському місті Наньчан, провінція Цзянсі, археологи виявили лускаті обладунки в похованні Лю Хе, правителя Хайхуна, який належав до династії Західна Хань (206 р. до н. е. – 25 р. н. е.). Це відкриття розкриває високий рівень майстерності стародавнього Китаю та свідчить про технологічний прогрес династії Хань.

За словами представників провінційного Інституту археології та культурних реліквій, це найперший задокументований зразок композитних обладунків тієї епохи, створених із лакованого заліза, міді та шкіряних матеріалів. Про це пише Arkeonews.

Лусочки, розмір яких подекуди становить лише 1 сантиметр у ширину та 0,2 сантиметра в товщину, були акуратно складені, що вказує на високий рівень майстерності ремісників того часу.

Керівник команди археологів Ян Цзюнь повідомив, що за два роки ретельної роботи вдалося відновити приблизно 6 000 лусок. Обладунок було знайдено у збройній частині гробниці разом із мечами та ножами.

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Фахівці надали додаткову інформацію щодо цієї знахідки. Бай Жунцзінь, експерт із захисту обладунків з Китайської академії суспільних наук, зазначив, що лускаті обладунки періоду династії Хань зазвичай виготовлялися з одного типу матеріалу, а розмір кожної пластини варіювався від 4 до 10 сантиметрів. Менші пластини, знайдені в цьому випадку, свідчать про складність їхнього виготовлення.

Луски обладунку, деякі з яких завширшки лише 1 см і завтовшки 0,2 см. Джерело: Jiangxi Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Дані предмети, які спочатку зберігалися в лакових коробках, були виявлені у зім’ятому стані через руйнування контейнерів, що прискорилося під впливом навколишнього середовища, зокрема землетрусів і підвищення рівня ґрунтових вод з озера Поян.

Реставраційний процес виявив, що композитна структура, створена із заліза, міді та шкіри, значно відрізняється від одноматеріальних обладунків епохи династії Хань. Такий новаторський підхід не лише ілюструє технічний прогрес того часу, але й забезпечує цінні докази для вивчення стародавніх китайських технологій виготовлення обладунків.

Дослідники, заглиблюючись у секрети цього давнього ремесла, розширюють наше уявлення про технологічні досягнення епохи династії Хань. Це відкриття демонструє винахідливість майстрів стародавнього Китаю та їхній внесок у культурну спадщину.

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