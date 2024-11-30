В Китае нашли яйца динозавра в возрасте 80 миллионов лет: принадлежат новому виду и роду динозавров

Палеонтологи совершили сенсационное открытие на строительной площадке в городе Ганьчжоу, Китай. В 2021 году исследователи обнаружили кладку из шести яиц, принадлежащих совершенно новому виду динозавров, существовавшему 80 миллионов лет назад.

Провинция Цзянси известна среди ученых как настоящая "казна" ископаемых останков. Именно здесь, в Basin Ганьчжоу, была найдена уникальная коллекция окаменелостей, которая привлекла внимание мирового научного сообщества. Об этом пишет Interesting Engineering

Совместная исследовательская группа Китайского университета геологических наук и Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук провела масштабное трехлетнее исследование. Используя передовые неразрушающие методы анализа, ученые смогли изучить структуру и особенности яиц без повреждений.

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Результатом продолжительной работы стало официальное признание нового рода и вида динозавров – Minioolithus ganzhouensis. Особенно впечатляющим стал факт, что одно из яиц, размером всего 29 мм, попало в Книгу рекордов как малейшее ископаемое яйцо динозавра, когда-либо обнаруженное в истории палеонтологии.

Находка не только расширяет наши представления о разнообразии динозавров, но и дает уникальную информацию об их гнездном поведении. Хорошо сохранившееся гнездо позволяет исследователям лучше понять жизненные циклы этих древних животных.

Публикация результатов исследования в авторитетном научном журнале Historical Biology подтверждает значимость открытия для мировой палеонтологической науки.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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