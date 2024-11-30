У Китаї знайшли яйця динозавра віком 80 мільйонів років: належать новому виду і роду динозаврів

Палеонтологи зробили сенсаційне відкриття на будівельному майданчику в місті Ганьчжоу, Китай. У 2021 році дослідники виявили кладку з шести яєць, які належать абсолютно новому виду динозаврів, що існував 80 мільйонів років тому.

Провінція Цзянсі відома серед науковців як справжня "скарбниця" викопних решток. Саме тут, у Basin Ганьчжоу, було знайдено унікальну колекцію скам'янілостей, яка привернула увагу світової наукової спільноти. Про це пише Interesting Engineering

Спільна дослідницька група з Китайського університету геологічних наук та Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології Китайської академії наук провела масштабне трирічне дослідження. Використовуючи передові неруйнівні методи аналізу, вчені змогли вивчити структуру та особливості яєць без жодних пошкоджень.

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Результатом тривалої роботи стало oficijне визнання нового роду та виду динозаврів - Minioolithus ganzhouensis. Особливо вражаючим став факт, що одне з яєць, розміром лише 29 мм, потрапило до Книги рекордів як найменше викопне яйце динозавра, коли-небудь виявлене в історії палеонтології.

Знахідка не лише розширює наші уявлення про різноманітність динозаврів, але й надає унікальну інформацію про їхню гніздову поведінку. Добре збережене гніздо дозволяє дослідникам краще зрозуміти життєві цикли цих стародавніх тварин.

Публікація результатів дослідження в авторитетному науковому журналі Historical Biology підтверджує значущість цього відкриття для світової палеонтологічної науки.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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