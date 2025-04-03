В Израиле нашли амулет 3800 лет: чем интересен

В Израиле трехлетний ребенок случайно нашел на прогулке редкий амулет-скарабей старше 3800 лет. Археологи установили, что предмет, который ребенок подобрал на грунтовой тропе в районе Тель-Азека, действительно является амулетом-скарабеем бронзового века.

Сначала девочка заметила необычный камень среди тысяч других, стряхнула с него песок и поняла, что нашла что-нибудь особенное. Об этом сообщает Independent.

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Семья ребенка немедленно сообщила о находке в Израильском управлении древностей. После детального изучения специалисты выяснили, что камень является ханаанским амулетом-скарабеем из Средних бронзовых суток. Скарабеи, напоминающие навозных жуков, широко использовались ханаанейцами в качестве печатей и амулетов. Этот народ имел тесные культурные связи с Египтом.

В то время как в Израиле обнаружили амулет, в Мексике под пологом джунглей случайно открыли потерянный город майя. Раскопки показали наличие двух больших центров с пирамидами и площадями, которые служили местом поклонения, хранения сокровищ и захоронений. Там также была найдена площадка для игры в мяч — традиционного ритуального соревнования майя.

Напомним, ранее исследователи воспроизвели аромат древних мумий.

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