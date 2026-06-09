В Италии под школой обнаружили дом 1800 лет: как выглядел (фото)

В центре Рима школьники случайно помогли археологам совершить уникальное открытие. Под зданием учебного заведения, расположенного неподалеку от Колизея, обнаружили остатки роскошной римской виллы, датируемой II веком нашей эры.

Об этом сообщает Live Science. Речь идет о Государственном научном лицее имени Камилло Кавура, который размещается в историческом сооружении, когда-то принадлежавшем католической миссионерской общине. Еще во время строительства комплекса в конце XIX века археологи наткнулись на отдельные фрагменты древнеримского жилья, однако полноценные исследования тогда не проводились.

Район, где расположен лицей, считается одним из важнейших исторических центров Древнего Рима. Именно здесь в разные периоды жили выдающиеся фигуры античной эпохи, в том числе политик и философ Марк Туллий Цицерон, полководец Гней Помпей Великий и будущий император Октавиан Август. Несмотря на это, территория остается недостаточно исследованной, поскольку значительная часть археологических слоев скрыта под современной застройкой.

Толчком к новым раскопкам стала неожиданная находка учащихся лицея. В 2025 году школьники обратили внимание на необычные конструкции под зданием и сообщили об этом учительнице истории и латинского языка Клаудии Марино. Педагогиня передала информацию археологическим службам, после чего было принято решение о проведении исследований. Раскопки стартовали в январе 2026 года, а уже в конце мая археолог Филиппо Коарелли из Университета Перуджи вместе с Клаудией Марино официально представили результаты исследования общественности.

Ученые установили, что под спортивным залом лицея сохранилось помещение большой частной резиденции середины II века. По предварительным выводам, здание могло принадлежать представителю малоизвестного, но влиятельного римского рода Умбриев. В пользу этой версии свидетельствует надпись, найденная еще во время археологических работ в конце XIX века.

Исследователи предполагают, что семья могла произойти из Самнии — исторической области в центральной части Италии, недалеко от Помпеев, которые были уничтожены в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Обнаруженное сооружение уже получило официальное название Domus Liceo Cavour – "Дом лицея Кавура".

Во время раскопок археологи обнаружили многочисленные элементы отделки, свидетельствующие о высоком статусе владельцев имения. На стенах сохранились фрагменты цветных фресок с растительными и сюжетными мотивами, а своды украшены изящными лепными декоративными элементами.

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Особое внимание специалистов привлекла одна из комнат, пол которой украшен мозаикой из больших плиток неправильной формы. Подобный стиль был чрезвычайно популярен среди богатой римской элиты во II веке. Среди неожиданных находок также оказались граффити гораздо более позднего периода. Надписи и рисунки на стенах оставляли учащиеся, туристы и исследователи, посещавшие подземные помещения в течение XX века.

Пока археологам удалось исследовать лишь небольшую часть древней резиденции. По предварительным оценкам, комплекс находится далеко под территорией учебного заведения, поэтому в будущем возможно проведение новых этапов раскопок. Это открытие еще раз подтверждает, что под современным Римом до сих пор скрыты многочисленные памятники античной эпохи, которые могут пролить свет на жизнь древнеримской знати и историю одного из самых известных городов мира.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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