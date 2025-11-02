В Ираке обнаружили древнее сооружение 5000 лет: чем уникальна (фото)

Археологи обнаружили в северном Ираке монументальное сооружение более 5 тысяч лет. Находку сделали на территории древнего поселения в горах Загрос. Это открытие демонстрирует, что раннее городское развитие и политические структуры формировались не только в центральной Месопотамии, но и в более отдаленных регионах в период Урука (примерно в 3300–3100 гг. до н.э.).

Исследование проводила международная команда в рамках археологического проекта Кани Шаи (KSAP) с участием специалистов из Университета Коимбры, Кембриджа и институтов культурного наследия Курдистана. Об этом пишет Arkeonews.

На вершине холма они раскопали поразительное здание, которое, вероятно, выполняло официальные или культовые функции. Ученые подчеркивают, что если монументальный характер сооружения будет окончательно подтвержден, это может существенно изменить современное видение отношений между Уруком и периферийными территориями.

Внутри археологи обнаружили ряд ценных артефактов — в частности фрагмент золотого кулона, цилиндрическую печать, характерную для эпохи Урука, а также декоративные элементы. Такие предметы свидетельствуют о развитой административной системе, ритуальных практиках и доступе к дефицитным материалам, что характерно для сложных городских центров.

Цилиндрические печати, которые использовали для заверения документов и обозначения собственности, подтверждают существование местных управленческих структур, подобных месопотамским. Все это свидетельствует о том, что Кани Шаи был важным региональным центром, тесно связанным с ранними государственными сетями.

Период Урука считают переломным для человечества — тогда появились первые города, протоклинопись и централизованные институты. Влияние этой культуры распространилось по плодородному полумесяцу, охватив Анатолию, Левант и Загрос через торговые и культурные связи.

Кроме сооружений времен Урука, археологи обнаружили культурные слои неоассирийского и эллинистически-парфянского периодов, что свидетельствует о долговременной стратегической и культурной важности места. Во время раскопок была найдена и печать неоассирийского времени — еще одно подтверждение его роли в имперских сетях.

Работы в Кане Шаи начались в 2013 году и продолжаются при поддержке Португальского фонда науки и технологий и Кембридского университета. Команда планирует обнародовать подробные результаты исследований полевого сезона 2025, которые должны пролить еще больше света на формирование ранних цивилизаций в этом регионе.

