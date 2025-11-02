У Іраку виявили древню споруду віком 5000 років: чим унікальна (фото)

Археологи виявили у північному Іраку монументальну споруду віком понад 5 тисяч років. Знахідку зробили на території стародавнього поселення в горах Загрос. Це відкриття демонструє, що ранній міський розвиток і політичні структури формувалися не лише в центральній Месопотамії, а й у віддаленіших регіонах у період Урука (приблизно 3300–3100 рр. до н.е.).

Дослідження проводила міжнародна команда в межах археологічного проєкту Кані Шаї (KSAP) за участі фахівців з Університету Коїмбри, Кембриджа та інститутів культурної спадщини Курдистану. Про це пише Arkeonews.

На вершині пагорба вони розкопали вражаючу будівлю, що, ймовірно, виконувала офіційні або культові функції. Вчені підкреслюють: якщо монументальний характер споруди буде остаточно підтверджено, це може суттєво змінити сучасне бачення стосунків між Уруком і периферійними територіями.

Усередині археологи знайшли низку цінних артефактів — зокрема фрагмент золотого кулона, циліндричну печатку, характерну для доби Урука, а також декоративні елементи. Такі предмети свідчать про розвинену адміністративну систему, ритуальні практики та доступ до дефіцитних матеріалів, що характерно для складних міських центрів.

Циліндричні печатки, які використовували для засвідчення документів і позначення власності, підтверджують існування місцевих управлінських структур, подібних до месопотамських. Усе це свідчить про те, що Кані Шаї був важливим регіональним осередком, тісно пов’язаним із ранніми державними мережами.

Період Урука вважають переломним для людства — саме тоді з’явилися перші міста, протоклинопис і централізовані інституції. Вплив цієї культури поширився по Родючому півмісяцю, охопивши Анатолію, Левант та Загрос через торгові та культурні зв’язки.

У Іраку виявили древню споруду віком 5000 років. Джерело: University of Coimbra

Окрім споруд доби Урука, археологи виявили культурні шари неоассирійського і елліністично-парфянського періодів, що свідчить про довготривалу стратегічну й культурну важливість місця. Під час розкопок знайшли й печатку неоассирійського часу — ще одне підтвердження його ролі в імперських мережах.

Роботи в Кані Шаї розпочалися у 2013 році та продовжуються за підтримки Португальського фонду науки і технологій та Кембридзького університету. Команда планує оприлюднити докладні результати досліджень польового сезону 2025 року, що мають пролити ще більше світла на формування ранніх цивілізацій у цьому регіоні.

