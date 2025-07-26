В Иордании под Петрой обнаружили гробницу в возрасте 2000 лет: чем уникальна

В Иордании археологи обнаружили гробницу в возрасте около 2000 лет, расположенную под знаменитым памятником Петрой, одной из семи новых чудес света. Под скальным храмом-мавзолеем Эль-Хазне, известным как "Сокровищница фараона", нашли около двенадцати человеческих скелетов.

Раскопки в районе Петры начались еще в прошлом году, когда исполнительный директор Американского центра исследований Пирс Пол Крисман вместе с командой археологов натолкнулись на эти останки под Эль-Хазне. Сейчас специалисты установили, что это часть древней гробницы, а найденные скелеты принадлежат людям, жившим более двух тысяч лет назад. Об этом пишет Mirror.

"Это исключительно редкое открытие. За два столетия раскопок у Петра подобного не случалось. Даже возле одного из самых известных сооружений мира еще можно совершить большие археологические открытия", — прокомментировал ведущий Discovery Channel Джош Гейтс, который был приглашен на место раскопок.

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Археологи применили передовые технологии исследования почвы, чтобы подтвердить наличие дополнительных гробниц на этой площадке. Полученные данные совпали с информацией из других регионов, где уже находили захоронения.

По словам Крисмана, найденные артефакты сохранились очень хорошо, в отличие от человеческих останков. Он объяснил, что плохое состояние последних связано с высокой влажностью в Петре и сезонными наводнениями.

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