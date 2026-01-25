В Индонезии нашли трафаретные рисунки 70 тысяч лет: самые древние в мире (фото)

Древние наскальные изображения, обнаруженные глубоко в известняковой пещере на индонезийском острове Сулавеси, заставили ученых по-новому взглянуть на истоки символического мышления человека. Едва заметные красные трафареты ладоней на стенах пещеры свидетельствуют: уже около 70 тысяч лет назад люди использовали визуальные знаки для самовыражения.

Эти уникальные следы были найдены в пещере Лян Метандуно на юго-востоке Сулавеси. Археологи зафиксировали здесь то, что сейчас считается самым древним известным образцом наскального искусства в мире. Открытие вывело Индонезию на передний план научных дискуссий по поводу того, где и когда человечество впервые начало создавать символические изображения. Об этом пишет Arkeonews.

Трафареты создавались простым, но продуманным способом: руку прикладывали к каменной поверхности и распилили вокруг нее пигмент. Исследователи считают эти отпечатки ранним проявлением осознанной коммуникации – знаком идентичности, присутствия и общих идей. Это были не случайные картинки, а преднамеренные знаки с глубочайшим содержанием.

Один из трафаретов был датирован не менее 67,8 тысяч лет, другой — более 60 тысяч лет. Такая давность делает находки Сулавеси значительно старше европейских пещерных рисунков, которые долгое время считались началом символического искусства и датировались примерно 40 тысячами лет.

По словам профессора Адама Брумма из Университета Гриффита, одного из авторов исследования, это древнейшие достоверно датированные трафареты рук в мире. Они доказывают, что обитатели островов Юго-Восточной Азии создавали сложное символическое искусство на десятки тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

Хотя трафареты ладоней известны на разных континентах — в Европе, Азии, Австралии и Америке — до сих пор древние из них связывали именно с Европой. Обнаруженные на Сулавесе изображения коренным образом изменяют эту хронологию и свидетельствуют о длительной и многократной художественной деятельности в пещере Лян Метандуно.

Особое внимание исследователей привлекли необычные формы пальцев на некоторых трафаретах – суженные или измененные. Такие черты редко встречаются в доисторическом искусстве, а их повторяемость в этой пещере указывает на преднамеренную практику. Ученые считают это доказательством существования общих культурных традиций, передававшихся между поколениями.

Эти открытия хорошо согласуются с археологическими исследованиями в пещере Леанг Булу Беттуэ на Южном Сулавесе – одном из ключевых мест изучения древней истории региона Воллесии. Там были обнаружены культурные слои толщиной более восьми метров с доказательствами человеческого обитания, датируемыми периодом от 132 до 208 тысяч лет назад. Среди находок – каменные орудия и остатки животных.

Руководитель раскопок, аспирант Басран Бурхан отмечает, что глубина и непрерывность культурной последовательности делают Леанг Булу Беттуэ ключевым объектом для исследования возможного сосуществования различных человеческих видов в этом регионе.

Предварительные данные свидетельствуют, что архаические гоминиды появились на Сулавесе более миллиона лет назад, тогда как Homo sapiens, вероятно, прибыли сюда на пути к заселению Австралии примерно 65 тысяч лет назад.

Археологические материалы из Леанг Бул Бэттуэ также демонстрируют значительные культурные изменения около 40 тысяч лет назад. В это время старые традиции изготовления каменных орудий уступили новым технологиям и художественным формам, связанным с современными людьми и развитием символического поведения.

Возраст и географическое расположение наскальных рисунков Сулавеси играют немаловажную роль в дискуссиях о ранних миграциях людей. Эти достопримечательности лежат вдоль северного маршрута через Воллесию — один из основных путей, которым люди мигрировали из Азии в Австралию. Наличие символического искусства в этом регионе подтверждает, что ранние мигранты уже обладали развитым мышлением и культурными навыками.

В то же время, значительная часть археологического наследия Сулавеси до сих пор остается нераскрытой. Раскопки в Леанг Булу Беттуэ еще не достигли глубочайших слоев, что дает основания предполагать: под землей могут ждать еще более древние и не менее сенсационные свидетельства человеческой истории.

