В Египте обнаружили уникальные индийские надписи 1-3 века (фото)

В Египте археологи зафиксировали группу древних индийских надписей, которые явились новым свидетельством активных контактов между Южной Индией, другими регионами субконтинента и римским миром. Тексты, датируемые I–III веками н. э., обнаружили в Долине царей.

Надписи исследовали Шарлотта Шмид из Французской школы азиатских исследований и Инго Штраух из Лозанского университета. Всего ученые задокументировали около 30 текстов, исполненных тамильской брахме, пракритом и санскритом. Об открытии пишет The Hindu.

Надписи обнаружили в шести гробницах некрополя Теб – большого погребального комплекса на западном берегу Нила, напротив современного Луксора. Исследование стало продолжением работы французского ученого Жюль Байе, который еще в 1926 каталогизировал более двух тысяч греческих надписей в этой местности. Новые данные свидетельствуют о том, что наряду с греческими текстами свои имена на стенах гробниц оставляли и посетители из Индийского субконтинента. Большинство из них, вероятно, происходили из южной части Индии, хотя встречаются имена из северо-западных и западных регионов.

Особое внимание исследователей привлекло имя Cikai Koṟraṉ, повторяющееся восемь раз в пяти разных гробницах. Надписи размещены как у входов, так и высоко на внутренних стенах – одна из них примерно на четырехметровой высоте. По мнению Штрауха, такое расположение свидетельствует об умышленном стремлении сделать имя заметным среди других граффити.

Шмид объяснила, что первая часть имени может быть связана с санскритским словом śikhā ("пучок" или "корона"), тогда как вторая — koṟṟaṉ — имеет выразительные корни тамильских и ассоциируется с понятиями победы и воинской доблести. Этот корень прослеживается и в имени богини войны Чера Koṟṟavai, а также в слове koṟṟavaṉ, что означает "король".

Имя koṟṟaṉ ранее находили и в других частях Египта. В частности, форма Koṟṟapumāṉ была зафиксирована на обломке керамики, найденном в 1995 году в Беренике - важном порту на Красном море, который являлся ключевым центром индо-римской торговли.

Подобные имена встречаются и в ранней тамильской литературе периода Сангам, в частности в сборнике Пурананоора, где упоминается правитель Чери Питтанкарран. Надписи из Пугалура – древней столицы государства Чера – датированы II–III веками н. е. и имеют лингвистические параллели с египетскими находками. Это позволяет увязать тексты с конкретными историческими регионами древнего Тамилагама.

Среди других надписей в гробницах обнаружена фраза "Kopāṉ varata kantan" ("Копан пришел и увидел"). Имя Копа ранее фиксировались в Тамил Наду. Также в Долине царей найдены имена Катан и Киран.

По словам Штрауха, первое знакомство с этими текстами стало неожиданностью: раньше никто не идентифицировал в гробницах индийских надписей, несмотря на многолетние исследования. Ученый даже усомнился в собственном прочтении и обратился за подтверждением к коллеге.

По мнению Раджана, советника Государственного департамента археологии штата Тамил Наду, эти находки дополняют доказательства активных торговых связей между побережьем Малабара и Римской империей.

Ранее исследования индо-римского взаимодействия в Египте сосредотачивались преимущественно на прибрежных городах Красного моря. Новые материалы показывают, что индийские торговцы или путешественники проникали далеко в глубь страны — в долину Нила.

Читайте также: В Ивано-Франковской области нашли трипольскую фигурку быка в возрасте 6000 лет (фото)

Тамильская брахми была одной из древнейших форм письма для записи тамильского языка и использовалась с III века до н. е. до первых веков нашей эры. Ее появление в Египте свидетельствует о масштабах морской торговли в Индийском океане.

Археологические находки подтверждают этот обмен: в Южной Индии обнаружены римские монеты, амфоры, бусины и перец, тогда как специи, текстиль и драгоценные камни из Индии пользовались спросом в Средиземноморье.

Таким образом, надписи из Долины царей демонстрируют, что жители древнего Тамилагама торговали не только с римским миром, но и посещали ключевые культурные и политические центры Египта. Это редкое доказательство тесных связей между долиной Нила и Южной Индией, которые формировались через торговлю, культуру и личные поездки еще в древности.

Ранее мы рассказывали, что ученые совершили невероятное открытие в Перу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !