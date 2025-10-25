В Ботсване нашли редкий двухцветный алмаз: чем уникален (фото)

В Ботсване обнаружили уникальный двухцветный алмаз, объединяющий розовую и прозрачную части. По мнению специалистов, этот драгоценный камень формировался в два этапа, что делает его редкостью в мире минералов.

Согласно данным Геммологического института Америки (GIA), размер найденного алмаза составляет примерно 24,3×16×14,5 миллиметра, а вес — 37,41 карата. Об этом сообщает Live Science.

Как объяснила старшая менеджер по идентификации алмазов GIA Салли Итон-Маганья, первоначально кристалл был полностью бесцветен. Впоследствии часть его испытала пластическую деформацию, вероятнее всего, при формировании горных массивов миллионы лет назад — именно тогда она и приобрела розовый оттенок. Бесцветная часть алмаза образовалась позже, уже без подобных изменений в структуре.

Ученые отмечают, что розовые алмазы — одни из самых редких в природе, и процесс их образования до сих пор остается загадочным. Они появляются на глубине более 160 км в мантии Земли, где под действием большого давления и температуры атомы углерода соединяются в плотную кристаллическую решетку. Вулканическая активность впоследствии выносит эти структуры ближе к поверхности.

Цвет алмазов обычно обусловлен примесями или структурными изменениями. К примеру, зеленоватые цвета возникают под действием радиации, когда уран либо другие элементы оказывают влияние на решетку минерала. А вот розовые цвета, как объясняют геологи, результат механической деформации: когда камень был сжат или изогнут во время геологических процессов. Если воздействие было чрезмерным, алмаз становится не розовым, а коричневым.

"Коричневых алмазов очень много, а розовые - чрезвычайно редки", - подчеркивает Люк Дусе, старший научный сотрудник геологического факультета Университета Кертина (Австралия).

Формирование двухцветного алмаза свидетельствует, что процесс происходил в два разных временных периода: сначала создалась розовая часть, а затем бесцветная, сохранившая первоначальную структуру.

Хотя подобные алмазы уже встречались раньше, большинство из них были значительно меньше — до 2 карат. Поэтому находка из Ботсваны особенная по своим размерам и строению.

Кстати, рудник Карове, где обнаружили этот камень, уже известен своими рекордными открытиями. Там раньше нашли гигантский алмаз весом 2488 карат под названием "Мотсведи", а также розовый бриллиант "Бойтумело" весом 62 карата.

