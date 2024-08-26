В Болгарии обнаружили уникальные золотые артефакты фракийского всадника (фото)

Археологи совершили сенсационное открытие в Болгарии. Во время раскопок в селе Капитан Петко Воевода в Тополовграде была обнаружена богатая могила фракийского воина.

Среди находок – огромное количество золотых украшений, оружия и уникальные артефакты, датируемые началом I века нашей эры, сообщает Община Тополовград в Facebook. Среди самых ценных находок – золотые бусы, диадема, перстень, а также нож, инкрустированный золотом и полудрагоценными камнями.

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Особое внимание археологов привлек уникальный плетеный нагрудник, большой редкостью для римских времен, и охотничий нож с ручкой, украшенной драгоценными камнями и изображением охотничьих собак.

Рядом с телом воина была найдена похороненная лошадь, что свидетельствует о высоком статусе умершего. Считается, что это был всадник из богатой семьи.

Могила фракийского воина. Источник: topolovgrad.net Могила фракийского воина. Источник: topolovgrad.net

Могила фракийского воина. Источник: topolovgrad.net Могила фракийского воина. Источник: topolovgrad.net

Могила фракийского воина. Источник: topolovgrad.net Могила фракийского воина. Источник: topolovgrad.net

Значение находки

По словам археологов, находки уникальны не только для Болгарии, но и для всей Европы. Они предоставляют новые данные о жизни и культуре фракийцев – древнего народа, населявшего территорию современной Болгарии и часть Балканского полуострова.

Обнаруженные артефакты будут перевезены в музей в Тополовграде, где для них уже готовят специальное помещение. К тому времени их будет охранять полиция.

Кто такие фракийские воины?

Фракийские воины были известны в античном мире своими боевыми навыками. Они использовали легкие щиты – пельты, которые придавали им подвижность и гибкость в поле боя. Фракийцы были вооружены разным оружием, включая мечи, копья и ножи. Их боевые качества высоко ценились в античном мире и часто служили наемниками в армиях других государств.

Напомним, в пустыне в Китае нашли в лодках сотни загадочных мумифицированных тел, которым 4000 лет.

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