В Саудовской Аравии обнаружили гигантские каменные ворота 7000 лет: чем уникальны (фото)

Гигантские каменные сооружения, построенные примерно 7 тысяч лет назад на территории Саудовской Аравии, заставляют ученых по-новому взглянуть на жизнь древних человеческих общин. Речь идет о так называемых мустатилах — загадочных археологических объектах, которые, вероятно, не имели практического назначения.

Об этом пишет Daily Galaxy. Мустатилы впервые зафиксировали в 2017 году с помощью спутниковых снимков. Они расположены преимущественно на севере Аравийского полуострова, особенно вблизи пустыни Нефуд. В настоящее время исследователям известны сотни таких сооружений, что свидетельствует: их строительство было распространенным явлением, а не единичным случаем.

Новые полевые исследования под руководством археолога Хью Гроукатта из Института Макса Планка дополнили имеющиеся знания. В научном журнале The Holocene сообщили об открытии еще более сотни новых мустатилов.

На первый взгляд мустатилы имеют довольно простую конструкцию. Каждый объект состоит из двух мощных каменных платформ, соединенных длинноватыми узенькими стенками, длина которых время от времени превосходит 600 метров.

В то же время стены очень низкие — менее полуметра высотой — и не имеют входов, что выглядит необычно для столь масштабных сооружений.

Археологи также не обнаружили там бытовых вещей, в частности, каменных орудий труда. Это дает основание полагать, что мустатиллы не использовались ни для содержания скота, ни для хранения воды.

Обнаруженный в одном из сооружений древесный уголь позволил установить возраст объектов — около 7000 лет.

В тот период Аравийский полуостров смотрелся совсем по другому. Он был частью Африканского влажного периода, когда климат был гораздо более мягким, а вместо пустынь простирались луга и пастбища.

Однако примерно 8000 лет назад этот влажный этап начал завершаться и регион постепенно высыхал. Следовательно, мустатилы строились именно во время экологических изменений, когда местные общины могли искать новые формы сосуществования и адаптации.

Внутри некоторых сооружений исследователи обнаружили скопление костей животных — как диких, так и крупного рогатого скота или туров. В одном из мустатилов на платформе также обнаружили камень с геометрическим орнаментом, расположенный так, чтобы он был хорошо виден.

По мнению ученых, это может свидетельствовать о ритуальном использовании построек.

Исследователи предполагают, что мустатилы могли быть местами собраний, жертвоприношений, общих банкетов или других социальных обрядов.

Существует и другая версия: даже сам процесс постройки таких масштабных объектов мог быть важным социальным явлением. Для этого потребовался совместный труд большого количества людей, а значит, координация, взаимодействие и укрепление связей между общинами.

Ученые считают, что мустатилы могут быть одними из самых древних известных примеров монументального строительства, связанного именно с ритуальной деятельностью человеческих сообществ.

