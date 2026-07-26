В Англии нашли римскую монету в возрасте 1700 лет: как выглядела (фото)

Во время археологических работ на маршруте будущей железнодорожной линии East West Rail в Великобритании исследователи обнаружили редкую римскую монету, отчеканенную в 287 году нашей эры. На ней изображен Караузий – римский военачальник, провозгласивший себя императором Британии.

Об этом пишет The Independent. Археологические исследования проводятся в графствах Бедфордшир и Кембриджшир, где планируют построить новую железнодорожную магистраль, соединяющую Оксфорд, Бедфорд и Кембридж. Перед началом строительства специалисты исследуют около тысячи пробных траншей, чтобы зафиксировать и по возможности сохранить исторические памятники. За время раскопок удалось найти многочисленные артефакты, среди которых римские монеты, керамические изделия и кувшин позднего железного века.

Одной из самых ценных находок стала монета в возрасте примерно 1740 лет с надписью "Император Караузий". По данным историков, Караузий возглавлял патрулировавший Ла-Манш римский флот Classis Britannica. После обвинений в присвоении трофеев, захваченных у пиратов, император Максимиан приказал казнить военачальника. Однако Караузию удалось бежать в Британию, где он провозгласил себя императором и создал независимое государство, охватывавшее территории Британии и северной Галлии.

Он правил с 286 по 293 год, пока не погиб от рук своего министра финансов Аллекта. "Каждая находка помогает нам лучше понять людей, когда-то живших на этих землях. Когда открываешь такие артефакты, нередко становишься первым человеком, который видит их за последние две тысячи лет. Это действительно невероятное чувство", — отметил руководитель археологических исследований Джосс Пайпер-Джарретт.

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Кроме редкой монеты Караузия, во время раскопок была обнаружена еще одна римская монета II века нашей эры. По предварительным оценкам, ее могли отчеканить во времена правления императора Антонина Пия или Марка Аврелия. Также археологи нашли глиняный кувшин позднего железного века, датированный периодом примерно между 50 годом до нашей эры и 50 годом нашей эры. Сосуд изготовили вручную из глины, в которую добавляли измельченные раковины и обломки керамики — характерная технология для того времени.

В рамках проекта East West Rail археологи планируют обследовать около 6 тысяч участков вдоль будущей железной дороги в ближайшие два года. Руководитель программы Йорн Пейс отметил, что такие исследования позволяют детально изучить историческое наследие территории и одновременно минимизировать вмешательство в окружающую среду и обеспечить ответственный подход к строительству.

После завершения полевых работ все найденные артефакты очистят, изучат, задокументируют и передадут в археологический архив для последующего хранения.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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