В Африке 'разъезжается' континентальный шельф: ученые бьют тревогу (фото)

Ученые зафиксировали значительные геологические изменения в эфиопском регионе Афар, где в период с конца декабря 2024 года по середину марта 2025-го поверхность земли сместилась почти на 60 сантиметров. Для одной из самых активных рифтовых зон планеты это чрезвычайно существенный показатель, который привлек внимание исследователей.

Об этом пишет Ecoticias. О результатах наблюдений говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Journal International. Ученые обнаружили подземную магматическую дайку – длинную трещину в земной коре, заполненную расплавленной породой. Это открытие помогает лучше понять механизмы развития разлома, поскольку в таких условиях земная поверхность может смещаться не постепенно, а резкими толчками. Именно такие процессы способны влиять на инфраструктуру, в том числе дороги, колодцы и населенные пункты.

Регион Афар считается уникальным геологическим узлом, где сходятся сразу три тектонические плиты – Аравийская, Нубийская и Сомалийская. Геологи описывают эту территорию как Y-образную рифтовую систему, в которой земная кора постепенно растягивается и разрушается.

В перспективе это может привести к появлению нового моря. Из-за постепенного опускания и утончения земной коры воды Красного моря и Аденского залива способны затопить территорию грядущего разлома.

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Что происходит под поверхностью

Дайка представляет собой вертикальную трещину, заполненную магмой – расплавленной породой, обычно питающей вулканы. В этом случае магма не вышла на поверхность, а осталась в недрах, действуя как мощный подземный клин.

По оценкам исследователей, магматическая структура протянулась примерно на 50 км между двумя вулканическими центрами. Проникая в земную кору, магма раздвигала ее в разные стороны и привела к деформации поверхности до 60 сантиметров.

Таким образом, заметные изменения рельефа произошли без вулканического извержения. Часть магмы, по всей вероятности, застыла под землей, сформировав новые слои пород и оставив своеобразный геологический след, который в будущем может стать частью океанического дна.

Процесс сопровождался повышенной сейсмической активностью. Ученые зафиксировали более 300 землетрясений магнитудой от 4 до 5,9. Самый мощный толчок произошел 14 февраля 2025 года. Подобные проявления активности в этом районе наблюдались также в 2015 и осенью 2024-го.

Дополнительное исследование, опубликованное в 2025 году в журнале Nature Geoscience под руководством исследовательницы Эммы Дж. Уоттс, показало, что мантийный материал под Афаром имеет неоднородный состав. Анализ свидетельствует о существовании восходящих потоков горячего вещества из недр Земли, что частично объясняет длительную геологическую активность региона.

В то же время ученые отмечают: нынешние данные не означают неизбежное масштабное извержение вулкана. Однако они указывают на необходимость усиленного мониторинга территории из-за высокой динамики происходящих под землей процессов.

Африка продолжает раскалываться

Ранее исследователи сообщали, что процесс раскола Восточной Африки может быть более масштабным, чем считалось. В частности, внимание ученых привлек Турканский желоб — часть крупной Восточноафриканской рифтовой системы, простирающейся по территории Кении и Эфиопии.

Установлено, что в центральной части рифта толщина земной коры составляет всего около 13 километров, в то время как за его пределами превышает 35 километров. Такие показатели свидетельствуют об активном утончении коры, когда она растягивается и постепенно теряет крепость.

Кроме того, недавно ученые обнаружили новые признаки формирования границы между тектоническими плитами в центральной части Замбии. Эти процессы удалось проследить благодаря исследованию местного горячего источника, которое помогло выявить скрытые изменения в недрах Земли.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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