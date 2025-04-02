Уникальная рыба долгожитель: ученый рассказал интересные факты о крупноротом буффало

Некоторые люди могут прожить больше 100 лет, но это удается далеко не всем. Среди животных тоже есть долгожители. Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс рассказал о необычной пресноводной рыбе из Северной Америки, которая может жить более 120 лет и при этом не стареть. Речь идет о крупноротом буффало — рыбе, обитающей в озерах и реках США и Канады.

По словам биолога, некоторые популяции великоротых буффало не видели нового поколения уже более полувека, но с возрастом эти рыбы продолжают развиваться. Они имеют оливковое окрас чешуи с медными или черными крапинками, могут вырастать до 122 сантиметров в длину и весить до 36 килограммов. Рыбы представляют собой фильтраторы с направленным вперед ртом, предназначенным преимущественно для глотания планктонов. Об этом пишет Forbes.

Интересно, что крупноротые буффало размножаются реже, чем большинство пресноводных рыб: между успешными поколениями могут проходить целые десятилетия. Исследование популяции этих рыб в канадской речной системе К'Аппель показало, что большинство из них родились к середине XX века. Из 52 особей, которые изучали с 2018 по 2021 год, только одна вылупилась после 1997 года.

Биолог объясняет, что крупноротый буффало приспособился к редким периодам репродуктивного успеха. Для успешного нереста рыбе требуются специальные экологические условия: залитые водой растительные местности и температурный спектр от +15,5 до +18,3 °C. Если хоть один из этих факторов отсутствует, яйца не вылупляются.

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В сентябре 2024 года в журнале Scientific Reports было опубликовано исследование о популяции этих рыб в Национальном заповеднике дикой природы Райс-Лейк в Миннесоте. Ученые изучили 390 особей и обнаружили, что 99,7% из них были старше 50 лет. Многим рыбам исполнилось 80–90 лет, а некоторым — более 100. Такая возрастная структура нетипична для большинства рыб.

Главная особенность крупноротых буффало – отсутствие признаков старения. С возрастом у них не ослабевает иммунная система, не растет уровень стресса и не происходит распада клеток. Напротив, старые рыбы иногда выглядят даже лучше, чем молодые.

Несмотря на такую выносливость, это не делает великоротых буффало непобедимыми, но определенно свидетельствует об их чрезвычайной способности к выживанию.

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