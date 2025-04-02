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Уникальная рыба долгожитель: ученый рассказал интересные факты о крупноротом буффало

Цихоцкая Мария

Уникальная рыба долгожитель: ученый рассказал интересные факты о крупноротом буффало
Великоротый буффало может жить более 120 лет

Некоторые люди могут прожить больше 100 лет, но это удается далеко не всем. Среди животных тоже есть долгожители. Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс рассказал о необычной пресноводной рыбе из Северной Америки, которая может жить более 120 лет и при этом не стареть. Речь идет о крупноротом буффало — рыбе, обитающей в озерах и реках США и Канады.

По словам биолога, некоторые популяции великоротых буффало не видели нового поколения уже более полувека, но с возрастом эти рыбы продолжают развиваться. Они имеют оливковое окрас чешуи с медными или черными крапинками, могут вырастать до 122 сантиметров в длину и весить до 36 килограммов. Рыбы представляют собой фильтраторы с направленным вперед ртом, предназначенным преимущественно для глотания планктонов. Об этом пишет Forbes.

Интересно, что крупноротые буффало размножаются реже, чем большинство пресноводных рыб: между успешными поколениями могут проходить целые десятилетия. Исследование популяции этих рыб в канадской речной системе К'Аппель показало, что большинство из них родились к середине XX века. Из 52 особей, которые изучали с 2018 по 2021 год, только одна вылупилась после 1997 года.

Биолог объясняет, что крупноротый буффало приспособился к редким периодам репродуктивного успеха. Для успешного нереста рыбе требуются специальные экологические условия: залитые водой растительные местности и температурный спектр от +15,5 до +18,3 °C. Если хоть один из этих факторов отсутствует, яйца не вылупляются.

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В сентябре 2024 года в журнале Scientific Reports было опубликовано исследование о популяции этих рыб в Национальном заповеднике дикой природы Райс-Лейк в Миннесоте. Ученые изучили 390 особей и обнаружили, что 99,7% из них были старше 50 лет. Многим рыбам исполнилось 80–90 лет, а некоторым — более 100. Такая возрастная структура нетипична для большинства рыб.

Главная особенность крупноротых буффало – отсутствие признаков старения. С возрастом у них не ослабевает иммунная система, не растет уровень стресса и не происходит распада клеток. Напротив, старые рыбы иногда выглядят даже лучше, чем молодые.

Несмотря на такую выносливость, это не делает великоротых буффало непобедимыми, но определенно свидетельствует об их чрезвычайной способности к выживанию.

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