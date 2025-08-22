Уникальная находка: в Карибском море была замечена оранжевая акула-няня (фото)

У побережья Коста-Рики поймали необычную акулу с ярко-оранжевой окраской. Ее странный цвет вызван редким нарушением пигментации кожи.

Акула-няня длиной более 1,8 метра отличается среди своих собратьев. Ее поймали во время спортивной рыбалки у национального парка Тортугеро на глубине 37 метров. Об этом пишет Independent.

Ученые объясняют, что необычный цвет вызван ксантизмом – состоянием, которое приводит к избытку желтого или золотистого пигмента в коже. Кроме того, у рыбы наблюдали признаки альбинизма, в частности ярко-белые глаза.

Обычно акулы-няньки имеют коричневую окраску, поэтому такая ярко-оранжевая рыба более заметна для хищников и более уязвима в природной среде.

Исследователи из Федерального университета Рио-Гранде отмечают, что подобные случаи ранее не фиксировались среди хрящевых рыб Карибского бассейна, и отмечают необходимость дальнейших исследований, чтобы выяснить генетические или экологические причины этой редкой аномалии.

