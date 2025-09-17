Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Космос считается почти идеальным вакуумом, поэтому там нет воздуха, которое могло бы переносить запахи так, как на Земле. Однако астронавты неоднократно отмечали, что после выхода в открытый космос ощущали специфические ароматы. Это объясняют тем, что атомарный кислород на низкой орбите может оседать на материалах скафандра и реагировать с воздухом в кабине, создавая запахи, похожие на металл или озон. Именно поэтому многие астронавты описывали аромат космоса как смесь подгоревшего стейка, горячего металла или сварочных газов. Во время миссий "Аполлон" особенно запомнились запахи лунной пыли, напоминавшей прах. Это связывают с химическими связями, которые образовались в результате ударов метеороидов и начинали активно реагировать при контакте с воздухом.

Исследования небесных тел позволяют ученым делать предположения, какими могут быть их запахи. Так, благодаря миссии "Розетта" удалось выяснить, что комета 67P пахнет смесью тухлых яиц, аммиака, формальдегида, миндаля и даже алкоголя. Марс, по анализам, мог бы иметь легкий серный оттенок, похожий на запах тухлых яиц, хотя данные свидетельствуют, что в атмосфере эти газы присутствуют только в скудных количествах. Титан, спутник Сатурна, с его озерами метана и этана, скорее всего, напоминал запах нефти или бензина.

А в центре Млечного Пути обнаружили органические молекулы, среди которых этилформиат — вещество с ароматом, похожим на малину и ром. Несмотря на то, что в реальности эти запахи слишком слабы для человеческого восприятия, именно они помогают ученым раскрыть химический состав планет, спутников и космических облаков, а значит лучше понять историю и эволюцию нашей Солнечной системы.

