Ученые шокированы: сильнейшая магнитная буря оказалась еще мощнее, чем думали

Земная поверхность постоянно испытывает влияние геомагнитных бурь, однако ни одна из них не может сравниться с так называемым событием Кэррингтона, произошедшим в 1859 году. Ученые выяснили, что влияние этой бури на магнитное поле нашей планеты было еще более серьезным, чем считалось ранее.

Об этом сообщает IFLScience. В новом исследовании 2024 было использовано сочетание современных методов цифрового моделирования и тщательного анализа исторических данных, что позволило открыть новые аспекты этого экстремального события.

Ученые напоминают, что 1 сентября 1859 г. Солнце выбросило на Землю мощный поток заряженного газа и частиц, энергетический эквивалент которого составлял около 10 миллиардов атомных бомб. Это вызвало масштабные перебои в работе телеграфной связи, а некоторые системы даже загорелись. Кроме того, в результате бури северное сияние можно было увидеть столь далеко на юг, как Куба и Гавайи.

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Ученые сообщили, что им удалось обнаружить более точные данные о геомагнитной буре 1859 благодаря архивным материалам из обсерваторий в Гринвиче и Кью. Там хранились магнитограммы – приборы, которые фиксировали изменения силы и направления земного магнитного поля.

Согласно новым выводам, скорость изменения магнитного поля во время происшествия могла достигать не менее 500 нТл/мин, что является очень значительным показателем.

Специалисты также отмечают, что предварительные оценки масштабов бури Кэррингтона могли быть неточными из-за технических ограничений того времени. Благодаря современным методам анализа, ученые сегодня имеют возможность более детально исследовать подобные явления и с большей точностью прогнозировать мощность будущих геомагнитных бурь.

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