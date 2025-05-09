Ученые открыли новый вид бабочек-гигантов: чем уникальны

В Японии в одном из музеев долгие годы сохранялась загадочная окаменелость, которую только недавно удалось идентифицировать. Речь идет об ископаемой бабочке — представителе до сих пор неизвестного вымершего вида Tacolakamitanii.

Этот уникальный образец был найден еще в 1988 году в префектуре Хиого, но оставался без должного научного внимания более 30 лет. Новое исследование позволило ученым установить его происхождение и значение, в частности узнать больше об эволюции и распространении этого вида во времена раннего плейстоцена. Об этом пишет Indian Defense Review.

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По словам ученых, Tacola kamitanii имел размах крыльев около 8,8 см – достаточно большой показатель для бабочек. Более того, это первая ископаемая бабочка, которую удалось научно описать с эпохи раннего плейстоцена. Такие окаменелости очень редки, ведь хрупкое тело и крылья этих насекомых плохо сохраняются в ископаемом виде.

Исследователи выяснили, что вновь открытый вид относится к подсемейству Limenitidini, в которое также входят некоторые современные виды бабочек. Существует предположение, что Tacola kamitanii имел гораздо более широкий ареал, чем считалось — возможно, эта бабочка была распространена в Юго-Восточной и Восточной Азии еще при позднем плиоцене.

Вероятно, окаменелость принадлежит самцу, о чем свидетельствуют размеры образца и характерное толстое брюшко, на что обратили внимание исследователи при анализе.

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