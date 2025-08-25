Ученые открыли новый тип личности: кто такие отроверты и почему о них говорят

Еще с детства психологи обычно относят людей к двум типам: экстравертам или интровертам. Простыми словами, экстраверты открыты для общения и черпают от него энергию, тогда как интроверты выбирают, кого пускать в свое окружение, и чаще слушают других, чем сами говорят.

Недавно в психологии появился разговор о новом типе личности – отроверте. О нем написал американский психиатр Рами Каминский в статье для New Science, став автором этого термина. В то же время, дискуссия о научной обоснованности концепции продолжается: не все специалисты признают ее достоверной.

Кто такие отроверты

Американский психиатр Рами Каминский выделяет отроверта как личность, не испытывающую сильной привязанности к определенной социальной группе. Люди этого типа эмоционально независимы, но способны к глубоким и значимым личным контактам. По словам Камински, отроверты часто чувствуют себя аутсайдерами и испытывают трудности с чувством принадлежности к коллективу.

Эти лица отличаются нестандартным мышлением, меньше подвержены влиянию модных тенденций и давлению сверстников, особенно подростков. Кроме того, отроверты сосредоточены на собственном внутреннем мире и ценностях, уделяя меньше внимания общественным нормам и традициям.

Ключевые черты отроверта

Отстраненность от коллективов – в отличие от интровертов, ищущих уединение, или экстравертов, стремящихся к активной социализации, отроверты не испытывают естественной потребности относиться к какой-либо группе.

– в отличие от интровертов, ищущих уединение, или экстравертов, стремящихся к активной социализации, отроверты не испытывают естественной потребности относиться к какой-либо группе. Эмоциональная самостоятельность – для них внешнее одобрение не является основным стимулом; они полагаются только на поддержку близких и надежных людей.

– для них внешнее одобрение не является основным стимулом; они полагаются только на поддержку близких и надежных людей. Глубокие персональные связи – хотя отроверты не интегрируются в большие коллективы, они способны устанавливать искренние и глубокие отношения с доверяющими.

– хотя отроверты не интегрируются в большие коллективы, они способны устанавливать искренние и глубокие отношения с доверяющими. Оригинальность и критическое мышление – независимость мышления позволяет им генерировать нестандартные идеи и подвергать сомнению групповые нормы и тенденции.

– независимость мышления позволяет им генерировать нестандартные идеи и подвергать сомнению групповые нормы и тенденции. Избегание излишнего риска – они осторожны и избегают действий, требующих риска или стремления к одобрению группы.

– они осторожны и избегают действий, требующих риска или стремления к одобрению группы. Ориентация на собственные традиции – отроверты формируют собственные привычки и правила поведения, а участие в коллективных ритуалах или церемониях им часто неудобно или обременительно.

Рами Каминский описывает отроверта как человека, склонного к иному взгляду на мир. Такие личности часто чувствуют себя аутсайдерами и не всегда находят свое место в социальных коллективах. В то же время автор термина подчеркивает, что отроверсия не является психическим или клиническим расстройством и не требует лечения или коррекции.

Критика концепции отроверта

Психологи, ознакомившиеся с идеей Камински, относятся к ней по-разному. Некоторые считают термин недостаточно научным, поскольку концепции не хватает доказательной базы для подтверждения существования отдельного типа личности.

Каминские критикуют за то, что он пытается ввести новую типологию личности без достаточной научной поддержки, особенно на фоне растущего интереса общества к разным, преимущественно псевдонаучным концепциям – от астрологии к системе human design. Некоторые эксперты также отмечают, что граница между отровертом и интровертом часто достаточно размыта.

Кроме того, хотя автор подчеркивает, что концепция не описывает психическое расстройство, в обществе ее могут воспринимать как отклонение, потенциально ведущее к стигматизации. Это особенно заметно в культуре, которая ценит принадлежность к группам и социальным сообществам.

