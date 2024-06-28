Ученые определили возраст, в котором человек чувствует себя наиболее несчастным

В развитых странах существует тенденция, когда люди чувствуют себя наиболее несчастными в возрасте 47 лет и 2 месяцев. Однако достигнув 48 лет и 2 месяцев, это чувство якобы меняется на противоположное.

Такой вывод был сделан Дэвидом Бланчфлауэром, профессором экономики из Колледжа Дартмут в США, который провел анализ данных из 132 стран по всему миру. Это свидетельствует о том, что кризис среднего возраста не является мифом. Об этом пишет Gazeta.ua.

Согласно исследованиям экономиста Бланчфлауера, эмоциональное благополучие человека в течение жизни можно изобразить в виде кривой, напоминающей форму буквы U. Эта кривая показывает изменение уровня счастья с возрастом, где самая низкая точка счастья достигается примерно в 47-48 лет.

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"Отчаяние накатывает постепенно, с возрастом. Это ощущение приходит, в частности, из-за осознания наступающей старости. Когда человек склонен подводить некоторые жизненные итоги. В этот период его многое разочаровывает, не позволяя чувствовать удовлетворение от жизни и своего окружения. Гложет и возможное отсутствие перспектив на работе или неудовлетворенность своим финансовым положением. Кроме того, к 40 годам более заметным становится снижение уровня тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин", – объясняет Бланчфлауэр.

В этом возрастном периоде многие испытывают наименьшее удовольствие от жизни, независимо от места жительства или состояния здоровья.

Однако не стоит опускать руки, ведь со временем ощущение счастья имеет тенденцию к восстановлению, уверяет специалист.

"Максимальная точка "кривой счастья", то есть возраст, в котором человек чувствует себя самым счастливым, наступает сначала в 20, а затем в 70 лет. То есть после кризиса среднего возраста (47-48 лет) настанут лучшие времена. Потому что с годами человек становится мудрее", – отмечает Бланчфлауэр.

С возрастом люди начинают меньше зацикливаться на материальных ценностях и карьерном продвижении, зато больше ценят время, проведенное с семьей и друзьями. Они находят время для хобби и заслуженного отдыха. Чтобы ускорить выход из жизненного кризиса и улучшить настроение, Бланчфлауэр рекомендует придерживаться здорового сна, активности и сбалансированного питания.

Напомним, ранее UAportal писал об ученом, который утверждает, что люди способны прожить до 1000 лет.

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