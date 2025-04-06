Ученые обнаружили в Андах животное, которое считалось вымершим: назвали находку уникальным

В отдаленных предгорьях чилийских Анд ученые совершили удивительное открытие — они снова обнаружили амфибию Alsodes vittatus, считавшуюся исчезнувшей с лица Земли уже 130 лет. Ранее исследователи имели лишь ограниченные сведения об этой редкой лягушке, но современные ученые смогли задокументировать ее с гораздо большей точностью и детализацией.

Американский эволюционный биолог Скотт Треверс из Ратгерского университета в публикации для Forbes сравнивает эту находку с научным прорывом. Он отмечает, что повторное открытие Alsodes vittatus не только возобновляет надежду на выживание вида, но и побуждает к новым дискуссиям по сохранению амфибий и уязвимому биоразнообразию Южной Америки.

Alsodes vittatus, представитель семьи Alsodidae, впервые попал во внимание научное сообщество в 1893 году благодаря французскому энтомологу Филиберу Жермену. Позже эти образцы исследовал естествоиспытатель Родульфо Амандо Филиппи, официально описавший вид в 1902 году.

Эта небольшая лягушка получила свое название из-за характерной желтой полосы вдоль спины. Впервые она была найдена в чилийском регионе Ла-Араукания — местности со суровым андским ландшафтом, умеренными лесами и извилистыми ручьями. Такая среда идеально подходит для приспособившейся к высокогорным, прохладным и каменистым условиям амфибии.

Ранние записи указывали на ограниченный ареал распространения и специализированную экологическую нишу вида — факторы, впоследствии усложнившие как повторное открытие, так и усилия по сохранению. Несмотря на уникальные особенности, Alsodes vittatus исчезла из научных записей, а ее точное местонахождение было скрыто временем и историческими изменениями.

С середины 1990-х до начала 2000-х годов исследователи безуспешно обыскивали возможные места обитания вида.

Главным препятствием стали неточные исторические записи – оригинальные заметки Жермена содержали лишь расплывчатое описание места жительства. Это превратило поиски в настоящее испытание, а отсутствие точных данных чрезвычайно усложняло целенаправленные экспедиции в огромном и изменчивом ландшафте.

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Последующие усилия осложнялись динамическими изменениями экосистемы Анд. Человеческая деятельность, в том числе вырубка лесов для сельского и лесного хозяйства, еще больше замаскировала природный ареал вида. Кроме того, ученые предполагают, что климатические изменения за десятилетия могли сместить или фрагментировать хрупкую экологическую нишу, в которой когда-то обитала эта лягушка.

Прорыв, наконец, произошел после серии методических полевых исследований в 2023-2024 годах. Исследователям удалось воспроизвести маршруты, описанные в исторических документах, и таким образом сузить круг потенциальных мест обитания. Их упорство было вознаграждено — две отдельные популяции Alsodes vittatus были обнаружены в бассейнах рек Лолко и Порталес.

Это повторное открытие имеет огромное значение не только для герпетологов, но и для всей сферы сохранения биоразнообразия. Находка позволяет провести первое всестороннее биологическое и экологическое исследование вида, который оставался загадкой более столетия.

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