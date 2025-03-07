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Ученые обнаружили на территории Китая неизвестный ранее вид ядовитого скорпиона

Цихоцкая Мария

Ученые обнаружили на территории Китая неизвестный ранее вид ядовитого скорпиона
Ученые обнаружили на территории Китая неизвестный ранее вид ядовитого скорпиона

Китайские ученые сделали уникальное открытие – они обнаружили окаменелость ранее неизвестного вида ядовитого скорпиона, обитавшего на Земле 125 миллионов лет назад. Это первая окаменелость мезозойского скорпиона, найденная на территории Китая.

Она относится к известной коллекции находок раннемелового периода. Новый вид получил название Jeholia longchengi – в честь места его обнаружения. Об этом сообщает Interesting Engineering.

По словам исследователей, этот скорпион достигал около 10 сантиметров в длину, что делает его "гигантом" среди своих родственников, обычно не превышавших 5 сантиметров.

Одной из ключевых особенностей Jeholia longchengi были стройные педипальпы (хватательные конечности) и удлиненное ядовитое жало, что позволяло ему эффективно охотиться. Также на его теле обнаружили пятиконечную форму и округлые спирали – специальные отверстия, облегчавшие дыхание.

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По мнению ученых, этот скорпион был мезохищником, охотясь не только на насекомых и пауков, но и на мелких млекопитающих.

"Если бы этот вид существовал в современном мире, он мог бы стать хищником для многих мелких животных и даже охотиться на молодых позвоночных", – отметил Хуан Дийин, научный сотрудник Нанкинского института геологии и палеонтологии.

Ученый также предположил, что Jeholia longchengi мог быть добычей для больших животных, в том числе ранних птиц, млекопитающих и даже динозавров.

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