Ученые нашли на Майорке загадочный тысячелетний мост из прошлого: как находка под водой переписывает историю

Профессор археологии из Университета Южной Флориды обнаружил каменный мост 5600 лет в древней пещере. Эта находка доказывает: люди заселили остров Майорка гораздо раньше, чем предполагалось.

Об этом сообщает interestingengineering.

В статье подчеркивается, что это открытие переворачивает все представления о ранней истории человечества в Западном Средиземноморье.

"Этот вопрос долгое время оставался загадкой для археологов. Логично было бы предположить, что первые поселения возникли именно на Майорке, поскольку остров расположен неподалеку от материка. Однако находящиеся дальше в море меньшие острова свидетельствовали об обходе Майорки первобытными людьми. Однако недавнее открытие древнего моста у берегов Майорки является первым весомым доказательством в этом историческом пазле, подтверждающим: наши древние предки жили на этом острове, и это свидетельствует об их высокоразвитости", – говорится в материале.

Читайте также: В Анталии под водой нашли уникальный доисторический кинжал

В 2000 году команда исследователей совершила погружение в древнюю Генуэзскую пещеру, где кроме чудес природы и отпечатков времени, они обнаружили 25-метровый мост.

"Присутствие этого затопленного моста и других находок свидетельствует о высоком уровне развития, что указывает на то, что первые жители осведомлены о водных ресурсах пещеры и сознательно построили инфраструктуру для ее навигации", – отметил Богдан Онак, профессор геологии из Университета Южной Флориды и ведущий автор недавнего исследования.

Ученые нашли на Майорке загадочный тысячелетний мост из прошлого: как находка под водой переписывает историю . Источник: interestingengineering.com Ученые нашли на Майорке загадочный тысячелетний мост из прошлого: как находка под водой переписывает историю . Источник: interestingengineering.com

В работе было отмечено, что каменная дорожка и стена ведут к мосту, когда-то пересекавшему подводное озеро.

"Эти сооружения были возведены без использования раствора или цемента: из крупных известняковых блоков, на которые были положены плоские валуны длиной до 1,63 м. Эта дорожка вела к единственной сухой камере, позволившей исследователям определить возраст моста", – продолжают ученые.

Читайте также: В Британии мальчик во время выгула собаки наткнулся на золотой артефакт (фото)

В частности, глиняная посуда периода Навиформ (3550-3000 г. до н.э.) помогла ученым понять, что мост существовал еще до появления этих артефактов. Геологические образования в пещере и светлые полосы на мосту, похожие на кольцо для ванны, позволили еще точнее определить возраст моста, делая это открытие важным для истории человечества.

"Наши исследования показывают, что повышение уровня моря прекратилось и оставалось стабильным в течение нескольких сотен лет между 5964 и 5359 годами до н.э.", – подчеркнул профессор Онак, способствующий увеличению доказательств ранних человеческих поселений на многих островах Средиземного моря.

Ученые также отметили, что люди были активны на острове около 6000 лет назад.

"Однако, хронологические ограничения, связанные с глубиной моста, вместе с подобной глубиной, на которой найдены POS и цветные знаки, поддерживают мнение о том, что человек присутствовал на острове уже 5600 лет назад, а возможно даже 6000 лет поэтому, – добавил Онак.

Ранее мы рассказывали, что азербайджанское сокровище переписало историю древнего мира.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!