Ученые нашли в Канаде воду в возрасте 2 миллиарда лет: чем уникальна (фото)

На севере канадской провинции Онтарио, почти на трехкилометровой глубине под землей, геологи обнаружили уникальную воду, изолированную в горных породах около двух миллиардов лет. Эта находка практически является "капсулой времени".

Об этом пишет Space Daily. Когда эта вода в последний раз контактировала с поверхностью Земли, на планете существовали только самые простые формы жизни – микроорганизмы. Возглавившая исследовательница из Университета Торонто Барбара Шервуд Лоллар даже попробовала образец, чтобы оценить его свойства, в частности соленость.

Вода была найдена в шахте "Кидд-Крик" вблизи города Тимминс, разрабатываемой компанией Glencore. Это одна из самых глубоких в мире шахт по добыче цветных металлов, где добывают медь, цинк и серебро. Самая низкая доступная точка расположена примерно на глубине трех километров, что делает это место одним из немногих на суше, где можно напрямую исследовать столь глубокие горные породы.

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Лоллар впервые посетила шахту еще в 1992 году, однако самые ценные образцы были получены значительно позже. В 2013 году ее команда описала трещинную воду из глубины около 2,4 км, возраст которой составлял не менее 1,5 миллиарда лет. Дополнительный анализ благородных газов указывал на более древние геохимические процессы — около 2,6 миллиарда лет назад. В 2016 году исследователи спустились еще глубже и обнаружили воду примерно 2 миллиарда лет.

Попытка по вкусу, по словам ученых, является частью полевой геологической практики: так можно быстро оценить соленость жидкости. В этом случае вода оказалась чрезвычайно соленой — примерно в десять раз соленее морской, с горьким привкусом, серным запахом и характерным желто-оранжевым оттенком после контакта с воздухом из-за окисления железа.

Исследователи отмечают, что ключевым является не только возраст этой воды, но и ее химический состав. В ней обнаружили соединения сульфатов и растворенный водород — условия, подобные тем, что существуют в глубоководных гидротермальных системах и могут поддерживать микробную жизнь. Последующие исследования Кидд-Крик также зафиксировали присутствие микроорганизмов, в частности сульфатредукторов, способных выживать в полной темноте, изолированные от солнечного света, питаясь химическими реакциями в породе.

Напомним, на затопленном острове в США была обнаружена заброшенная больница 1800-лет.

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