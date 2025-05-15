Ученые нашли в Канаде древнюю окаменелость радиодонта: имел три глаза и острые шипы

В Канаде палеонтологи открыли новый вид древнего морского существа — Mosura fentoni, жившего более 500 миллионов лет назад. Остатки этого существа были обнаружены в сланцевых отложениях Берджес в провинции Британская Колумбия — одном из самых известных в мире мест, где сохранились окаменелости доисторических морских организмов.

Mosura fentoni была небольшой по размеру, но довольно агрессивной хищницей. Она имела три глаза, ротовую часть в виде кольца с зубами, шиповатые передние конечности и боковые плавательные лопасти. Ее задняя часть тела состояла из 16 сегментов с жабрами, что указывает на родство с современными насекомыми, мокрицами и мечехвостами. Об этом пишет Interesting Engineering.

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Этот вид относится к группе радиодонтов — одних из древнейших представителей членистоногих, предков современных пауков, крабов и насекомых. В течение нескольких десятилетий исследователи собрали более 60 окаменелостей Mosura, свидетельствующих о значительном биологическом разнообразии и высоком уровне адаптации этих существ уже на ранних этапах эволюции.

Особенно ценна исключительная сохранность внутренних органов, среди которых ученые детально исследовали нервную систему, органы пищеварения и структуры, связанные с кровообращением. Впервые удалось изучить так называемые лакуны – полости, по которым циркулировала кровь.

Открытие Mosura fentoni помогает лучше понять раннее развитие членистоногих и подчеркивает, насколько богатой и разнообразной была морская жизнь более полумиллиарда лет назад.

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