Вчені знайшли у Канаді древню скамʼянілість радіодонта: мав три ока та гострі шипи

У Канаді палеонтологи відкрили новий вид давньої морської істоти — Mosura fentoni, яка жила понад 500 мільйонів років тому. Рештки цього істоти виявили в сланцевих відкладах Берджес у провінції Британська Колумбія — одному з найвідоміших у світі місць, де збереглися скам’янілості доісторичних морських організмів.

Mosura fentoni була невеликою за розміром, але досить агресивною хижачкою. Вона мала три ока, ротову частину у вигляді кільця із зубами, шипуваті передні кінцівки та бокові плавальні лопаті. Її задня частина тіла складалася з 16 сегментів із зябрами, що вказує на спорідненість із сучасними комахами, мокрицями та мечохвостами. Про це пише Interesting Engineering.

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Цей вид належить до групи радіодонтів — одних із найдавніших представників членистоногих, предків сучасних павуків, крабів і комах. Протягом кількох десятиліть дослідники зібрали понад 60 скам’янілостей Mosura, які свідчать про значну біологічну різноманітність і високий рівень адаптації цих істот вже на ранніх етапах еволюції.

Особливо цінною є виняткова збереженість внутрішніх органів, серед яких учені детально дослідили нервову систему, органи травлення й структури, пов’язані з кровообігом. Вперше вдалося вивчити так звані лакуни — порожнини, по яких циркулювала кров.

Відкриття Mosura fentoni допомагає краще зрозуміти ранній розвиток членистоногих і підкреслює, наскільки багатим і різноманітним було морське життя понад пів мільярда років тому.

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