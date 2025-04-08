Ученые нашли 'потерянный город' под пирамидами Гизы в Египте

Недавно группа исследователей сделала сенсационное заявление, заявив, что под пирамидами Гизы в Египте они обнаружили "потерянный город". Если это подтвердится, открытие может полностью изменить понимание происхождения этих памятников.

Итальянские и шотландские археологи утверждают, что радиолокационные технологии позволили им увидеть сложные структуры на глубине более километра под землей. Об этом пишет The Sun.

Многие ученые сомневаются в достоверности этого открытия, некоторые даже называют его "фейковыми новостями". Однако команда исследователей сделала еще одно шокирующее заявление: они убеждены, что пирамиды, традиционно считающиеся в возрасте около 4500 лет, были построены 38 тысяч лет назад.

Исследователи также заявили, что подземные структуры, которые они обнаружили, имеют такую же давность. Кроме того, они шокировали научное сообщество еще одной теорией: по их словам, построившая пирамиды цивилизацию уничтожил потоп, вызванный астероидом, около 12 тысяч лет назад. По этой версии, пирамиды стали единственной мегаструктурой, пережившей эту катастрофу.

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Археолог Мэй из международной исследовательской группы отметил, что определенные блоки у входа в Большую пирамиду имеют явные признаки водной эрозии. Это, по его словам, указывает на то, что часть пирамиды была утоплена в древности. Также он обратил внимание на толстую соляную корку внутри пирамиды, которую считает еще одним доказательством того, что здание пережило огромное океанское наводнение.

Однако эксперт из Египта Захи Хавасс отрицает эти утверждения, утверждая, что признаки эрозии являются результатом естественного выветривания, а соляные корки образовались внутри самих известняков, а не из-за наводнения.

Несмотря на эти споры, Мэй и его команда уверены, что их открытие является важным и загадочным свидетельством подлинного происхождения пирамид. Их предварительные заявления о существовании под пирамидами Гизы большого подземного города с колоннами, системой водоснабжения и коридорами вызвали большой резонанс в научном мире, хотя многие ученые остаются скептическими в отношении этих открытий.

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