Ученые исследовали уникальные особенности Ока Гора: чем интересно

Символ Око Гора, смотрящий прямо один стилизованный глаз, был чрезвычайно распространен в Древнем Египте. Его можно было увидеть в гробницах, на амулетах типа веджат, а также на саркофагах. Однако не все знают, что этот символ означал для древних египтян.

Согласно египетским мифам, Гор — сын Осириса, бога потустороннего мира — вел борьбу со своим дядей Сетом за власть над Египтом. В схватке Сет ранил левый глаз Гора. Однако Гор победил, и глаз его восстановил бог мудрости Тот. Именно этот акт исцеления сделал Око Гора мощным символом восстановления, защиты и исцеления. Об этом пишет Livescience.

Как объясняет египтолог Кей Ямамото из Университета Торонто, амулет веджат стал одним из самых известных в египетской культуре. Его использовали в качестве защиты для живых и умерших. Часто большой восковой веджат клали на левую сторону живота мумии – именно там, где бальзамовщики производили разрез. Так хотели "вылечить" тело после мумификации.

Археолог Пенни Уилсон из Даремского университета добавляет, что Око Гора было символом исцеления, силы, здоровья и благополучия. Его значение распространялось и на другие сферы – плодородие Нила, жертвоприношение, здоровье всего Египта.

Читайте также: Ученые обнаружили причины высыхания крупнейшего озера мира: почему это произошло

Историк Дьюла Прискин из Университета Сегеда (Венгрия) отмечает, что Глаз Гора связывали с Луной, которая так же, как и раненый глаз, то исчезал, то появлялся снова. Это еще больше подчеркивало его магический смысл, особенно во втором и первом

Первые упоминания об амулетах веджат датируются около 2200 годом до н.э., во времена Шестой династии. По словам Ямамото, тогда египтяне начали активно записывать религиозные тексты на стенах пирамид, что могло стать толчком к созданию новых символов, в том числе и Ока Гора.

Этот знак не только охранял умерших, но и по поверью давал им возможность наблюдать за миром живых.

Интересно, что, по словам Уилсона, символ мог быть связан и с косметикой. В древнем Египте вокруг глаз наносили галенит и малахит — считавшиеся защитными вещества. Веджат, возможно, стал олицетворением магически защищенного глаза.

Ранее мы рассказывали, что ученые совершили беспокойное открытие большой голубой дыры в Карибском море.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!