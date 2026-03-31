Ученые доказали, что женщины-гладиаторы существовали: что делали и как выглядели (фото)

Историки получили первое прямое визуальное доказательство существования женщин-гладиаторок, участвовавших в боях с дикими животными. На это указывает мозаика в возрасте около 1700 лет.

Речь идет об изображении так называемой "охотницы", вступающей в стычку с леопардом на римской арене. Исследователи считают, что эта сцена не только демонстрирует жестокость зрелищ того времени, но и подтверждает: женщины могли выступать на арене, причем иногда — с обнаженным торсом. Об этом пишет LiveScience.

Сама мозаика была найдена еще в 1860 году в Реймсе (Франция), однако большая ее часть была потеряна во время Первой мировой войны. К счастью, археолог, открывший ее, успел сделать детальный рисунок и опубликовать его. Именно этот рисунок долгое время оставался без внимания ученых.

Ситуация изменилась благодаря исследователю Альфонсо Манасу из Калифорнийского университета, повторно проанализировавшему изображение. Ранее историки уже находили письменные упоминания об участии женщин в боях с животными, но до сих пор не было никаких визуальных подтверждений. Теперь такое свидетельство впервые появилось.

Реймс во времена Римской империи являлся важным административным и культурным центром с населением до 100 тысяч человек. Вероятно, мозаика, датированная III веком, украшала дом зажиточного гражданина, финансировавшего зрелищные бои.

Еще в XIX веке исследователи предполагали, что на изображении может быть женщина – на это указывали черты фигуры и прическа. Однако существовала и другая версия: это "паэгниарий" — арена-клоун с кнутом. Современный анализ позволил отвергнуть эти сомнения. По словам Манаса, наличие характерных черт и контекст сцены четко указывают, что перед нами именно участвующая в бою женщина.

Вероятно, такие женщины могли добровольно становиться гладиаторами или попадали на арену как наказание с возможностью обрести свободу. "Охотницы" или венатриксы отличались от классических гладиаторок тем, что сражались не с людьми, а с животными.

Исследователи также предполагают, что выступления женщин на арене могли иметь дополнительный эффект для зрителей — их специально изображали с обнаженным торсом, чтобы подчеркнуть отличие от мужчин и усилить зрелищность. В то же время, окончательно сказать, были ли они полностью обнажены, невозможно — нижняя часть изображения не сохранилась.

Интересно, что уже в 200 году нашей эры бои женщин-гладиаторок были официально запрещены в Римской империи. Однако эта мозаика может свидетельствовать, что такое запрещение не распространялось на поединки с животными, которые, вероятно, считались менее противоречивыми.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !