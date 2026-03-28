У побережья Луизианы обнаружили руины древнего города (фото)

Архитектор-любитель и пенсионер Джордж Геле заявил, что ему удалось обнаружить возможные следы древнего поселения, которое, по его предположениям, могло существовать у побережья Луизианы примерно 12 тысяч лет назад. По словам исследователя, признаки сотен подводных сооружений могут скрываться вблизи островов Шанделер — цепи безлюдных барьерных островов, расположенных примерно в 80 километрах к востоку от Нового Орлеана в Американском заливе.

Об этом сообщает Фокус. Почти 50 лет Геле анализировал гидролокационные снимки морского дна, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о наличии больших сооружений. Среди них он описывает объект, похожий на 85-метровую пирамиду, якобы поднимающуюся над дном океана. Исследователь также утверждает, что в этой зоне фиксируются электромагнитные аномалии, из-за которых компасы на судах начинают работать нестабильно при прохождении над этими участками.

Он предполагает, что найденные структуры расположены на глубине около 9 метров и дополнительно покрыты слоем осадочных пород толщиной около 30 метров. По его версии, эти объекты могут быть связаны с периодом завершения последнего ледникового периода, когда уровень моря поднялся и затопил прибрежные территории.

Основой гипотезы исследователя есть наличие подводных гранитных образований в этом районе. Он обращает внимание на то, что гранит не является естественным для региона Луизианы, и предполагает, что материал мог быть доставлен искусственно. По его словам, это могло быть масштабное строительство с использованием камня, транспортируемого, вероятно, по речным путям.

Несмотря на многочисленные исследования – более 40 подводных экспедиций, профинансированных и проведенных самим Геле – его теория пока не получила официального подтверждения в научном сообществе.

Ученые и историки предлагают альтернативные пояснения. В частности, существует версия, что каменные образования могут являться результатом сброса балласта с испанских и французских кораблей, облегчавших суда во время приближения к мелководью вблизи Нового Орлеана. Также рассматривается возможность того, что это остатки искусственных рифов, созданных в середине ХХ века, когда в воду сбрасывали строительные материалы.

