Тысячи бочек в глубинах океана: ученые узнали, что скрывалось внутри находки 2021 года

В течение десятилетий на дне океана недалеко от Лос-Анджелеса хранились тысячи бочек с промышленными отходами. Долгое время их содержание оставалось неизвестным, однако новое исследование наконец-то раскрыло, что именно они скрывали и какое масштабное негативное влияние оказали на экосистему.

У побережья Южной Калифорнии обнаружена настоящая подводная свалка, образовавшаяся еще десятки лет назад. Начиная с 1930-х и до начала 1970-х годов в 14 глубоководных зонах массово сбрасывали опасные отходы: химические и радиоактивные вещества, остатки нефтепереработки, продукты буровых работ, а также военные взрывные материалы, сообщает PNAS Nexus.

Об этой экологической катастрофе стало известно широкой общественности в 2020 году, когда во время обследования дна океана с помощью подводных роботов ученые впервые встретили десятки бочек. В 2021 и 2023 годах специалисты Океанографического института Скриппса обнаружили около 27 тысяч объектов, похожих на бочки, а также более 100 тысяч других обломков. Долгое время считалось, что они могут содержать запрещенный пестицид ДДТ, ведь этот район давно известен значительным уровнем его загрязнения. Однако точное количество контейнеров и их реальное содержание оставались под вопросом.

Последнее исследование под руководством микробиологии Иоганны Гутлебен опровергло эту гипотезу. Используя дистанционно управляемый аппарат, ученые взяли пробы осадка около пяти бочек. Результаты показали, что концентрация ДДТ в этих местах не повышается, следовательно, пестицид внутри контейнеров отсутствует.

Впрочем, вместо этого исследователи получили другое, не менее угрожающее подтверждение. Вокруг трех из пяти бочек образовались характерные белые кольца. Анализ образцов продемонстрировал очень высокий уровень pH – около 12, что свидетельствует о наличии агрессивных щелочных отходов. Подобная среда крайне токсична для большинства морских организмов: она способна разрушать органические ткани и вызывать высвобождение опасных концентраций металлов.

Эти результаты вынудили ученых изменить подход к исследованиям. Если раньше главный упор делался на поиске следов ДДТ, то теперь спектр поиска придется существенно расширить. Следует отметить, что в процессе производства ДДТ образуются не только кислотные, но щелочные отходы. В то же время, по словам Иоганны Гутлебен, кислотные вещества в такие контейнеры обычно не закладывались. Это вызывает новые вопросы: что за столь опасная субстанция могла быть помещена в бочки и спрятана на дне океана?

Разрушение морской экосистемы

Выбросы щелочных соединений радикально изменили условия существования на определенных участках морского дна, превратив их в почти безжизненные зоны. В ходе исследования ученые зафиксировали лишь небольшое количество микроорганизмов вблизи бочек. Впрочем, даже там оказались бактерии, способные выживать в экстремальных условиях с высоким уровнем pH – подобных средам у глубоководных гидротермальных источников.

Впечатляет тот факт, что экологические последствия сохраняются даже более полувека после сброса отходов. Соавтор работы Пол Дженсен подчеркнул, что щелочные вещества не растворились в воде, но до сих пор влияют на окружающую среду. Это дает основания считать их стойкими загрязнителями с длительным эффектом, подобным воздействию ДДТ.

Откуда берутся белые нимбы?

Ученые также установили механизм образования удивительных белых кругов на морском дне. Когда щелочные отходы выходят из поврежденных контейнеров, они вступают в реакцию с магнием в морской воде, формируя гидроксид магния (минерал брусит). Это вещество образует твердую корку, похожую на бетон. Постепенно растворяясь, брусит поддерживает очень высокий уровень pH в донных отложениях и взаимодействует с морской водой. В результате формируется карбонат кальция, выпадающий в виде белого осадка вокруг бочек.

Исследователи предлагают использовать эти белые "нимбы" в качестве маркера для определения контейнеров с щелочными отходами и отделения их от других, чтобы точнее оценить масштабы экологической проблемы. По предварительным оценкам, около трети уже найденных бочек имеют подобные следы, однако сохранится ли такая пропорция при дальнейших исследованиях – пока неизвестно.

