Таинственная граница на карте мира: почему дикие животные никогда не пересекают эту невидимую линию

Животный мир Азии и Австралии сформировался как два совершенно разных биоразнообразных пространства, разделенных невидимой линией, пролегающей между этими соседними частями света. Большинство диких животных, включая птиц, никогда не пересекают эту условную границу.

Как сообщает издание Science Alert, такая "линия разделения" сформировалась примерно 30 миллионов лет назад в результате столкновения Австралийской и Евразийской тектонических плит. Это привело к образованию архипелага, который повлиял на морские течения и вызвал изменения в региональном климате.

С тех пор в Индонезии и Малайзии сформировались популяции обезьян, человекообразных приматов, тигров, слонов и носорогов. В то время как по другую сторону - в Новой Гвинее и Австралии - преобладают сумчатые, однопроходные, грызуны и какаду. Крайне немного видов встречаются с обеих сторон этой границы, которая известна как линия Уоллеса - названная в честь британского натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса.

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Именно он первым обратил внимание на поразительные отличия в составе фауны (особенно среди млекопитающих) во время своих исследований в этом регионе в середине XIX века.

"Можно с уверенностью сказать, что пролив Ломбок, который разделяет острова Бали и Ломбок и имеет ширину всего 24 километра, является четким пределом, разделяющим два больших зоогеографических региона планеты", – отмечал Уоллес.

Проведенная им на карте линия более ста лет назад до сих пор рассматривается как условный эволюционный барьер. Хотя ученые до сих пор спорят о ее точном прохождении и факторах, повлиявших на формирование этого распределения.

Линия Уоллеса разделяет континентальный шельф Азии и шельф Австралийской тектонической плиты. Хотя она имеет геологическое происхождение, ее значение также охватывает климатические и биологические особенности.

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Между этими шельфами пролегают глубоководные морские проливы, в частности пролив Ломбок, которые затрудняют миграцию животных. Даже во времена, когда уровень океана был значительно ниже современного, эта водная пропасть оставалась непроходимой.

Невидимый предел, известный как линия Уоллеса, наиболее ярко проявляется в фауне млекопитающих, но также прослеживается у птиц, рептилий и других представителей животного мира.

Даже летающие существа обычно избегают пересечения линии Уоллеса, а в океанских водах некоторые виды рыб и микроорганизмов демонстрируют значительные генетические различия по обе стороны этого предела, что свидетельствует о минимальном смешении популяций.

Исследователям еще предстоит выяснить, какие именно невидимые барьеры ограничивают движение этих видов.

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