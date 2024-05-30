Стрых, бляшка, кусок: что означают эти слова из западного диалекта
Украина – многогранная страна, где наряду с литературным украинским языком сосуществуют многочисленные диалекты, образовавшиеся под влиянием разных факторов на протяжении веков.
Об этом пишет ТСН. Изучение диалектизмов позволяет глубже познать культуру и историю Украины, а также почувствовать красоту и богатство нашего языка.
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Не удивительно, что полтавчанин может не всегда понять закарпатца, а киевлянин – волыняка.
Специалисты выделяют три основные группы диалектизмов:
- Лексические: названия понятий, которые отличаются от литературных, например, "меши" (ботинки), "кульочки" (серьги).
- Семантические: слова, имеющие разные значения в разных говорах, например, "басня" (что-то не стоит внимания).
- Этнографические: названия одежды, блюд, жилья, музыкальных инструментов и мифических существ, не употребляемых вне определенного региона.
Сегодня мы погрузимся в мир юго-западного наречия, распространенного на территории Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.
Сосредоточимся на семантических диалектизмах, проследив, как по-разному называют одни и те же предметы в разных уголках региона.
1. "Велосипед"
- Львів, Рівне: ровер
- Перетин Острозького та Дубенського районів Рівненської області: велосипед або лісапед
- Закарпатська область: біціґлі
- Буковина: колесо
2. "Тряпка"
- Рівне, Закарпаття: шмата (також вживається для позначення слабохарактерного чоловіка)
- Північно-захід України (Хмельниччина, південь Рівненщини): тряпка
- Деякі райони Житомирщини та Хмельниччини: вонуча або гонуча
- Чернівецька область, частина Івано-Франківської: катран
- Невеличка частина Івано-Франківщини, південь Тернопільщини: стирка
- Деякі села Львівської області: руб
3. "Чердак"
- Хмельницька область, Рівненщина: гора
- Львівська, Івано-Франківська області, захід Тернопільщини: стрих
- Деякі села Хмельницького району: чердак
- Деякі райони заходу України: вишка
- Закарпаття, Буковина: під, пюд, под, подря, пуд
4. "Противень для выпечки"
- Центрально-західна Україна: деку
- Волинська, Тернопільська, частина Львівської та Чернівецької областей: бляшка
- Інша частина Львівської області: бритванка
- Закарпаття: тепша
- Буковина: тацу, тацю, тасу
Напомним, украинский языковед Василий Винницкий дал четкое объяснение употребления слов "звонок" и "звонок" в украинском языке.
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