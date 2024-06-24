Статусные и экономичные: топ-5 электрических кроссоверов на украинском рынке
Кроссоверы бьют рекорды продаж, опережая автомобили других классических концепций. Этот тренд относится и к электромобилям: кроссоверы с батарейками под капотом отодвигают на второй план всех без разбора электро-конкурентов. Что же больше нравится украинским поклонникам электропривода?
РБК-Украина представляет 5 электрических кроссоверов, возглавляющих украинский рынок.
Volkswagen ID.4:
- Популярна модель от Volkswagen, выпускаемая в Германии и Китае. В Украине представлены в основном китайские версии по доступной цене (порядка $29 000).
- Доступна в нескольких модификациях, в частности, заднеприводной и полноприводной (с двумя электромоторами суммарно 313 л.с.).
- Запас хода: 400 – 550 км (методика NEDC).
- Достоинства: доступная цена, просторный салон, большой запас хода.
MG4:
- Британско-китайская машина создана чисто как электромобиль.
- Интересный интерьер и отличная управляемость.
- 200-сильный электромотор разгоняет MG4 до 100 км/ч за 7,9 с.
- Запас хода: до 450 км (батарея 64 кВт-ч, методика WLTP).
- Достоинства: интересный дизайн, динамичная езда, 7 лет гарантии.
Toyota bZ4X:
- Среднеразмерный электрокроссовер от Toyota.
- Выразительный экстерьер и передовые японские технологии.
- Доступен в двух модификациях: переднеприводная и полноприводная (218 л.с., разгон 0-100 км/ч за 7,7 с).
- Запас хода: 400 – 615 км (методика CLTC).
- Достоинства: надежность, большой запас хода, возможность выбора привода.
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Tesla Model Y:
- Общеуважаемый автомобиль, хорошо известный в Украине на протяжении почти 5 лет.
- Небогатый интерьер, но совершенная техническая часть.
- Доступно в двух модификациях: заднеприводной (один двигатель) и полноприводной (два двигателя).
- Большой запас хода, скоростные модификации.
- Достоинства: стиль, динамика, развитая сеть Supercharger.
Volvo XC40 Recharge:
- Электрическая версия отлично известной модели XC40.
- Просторный салон и богатый опциями.
- Мягкая, удобная подвеска.
- Существенно лучше динамика, чем у бензиновой/дизельной версии.
- Достоинства: комфорт, безопасность, качество Volvo.
Напомним, ранее UAportal рассказывал о том, автомобили каких марок украинцы чаще всего ввозили в первой половине 2024 года.
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