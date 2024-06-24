Статусные и экономичные: топ-5 электрических кроссоверов на украинском рынке

Кроссоверы бьют рекорды продаж, опережая автомобили других классических концепций. Этот тренд относится и к электромобилям: кроссоверы с батарейками под капотом отодвигают на второй план всех без разбора электро-конкурентов. Что же больше нравится украинским поклонникам электропривода?

РБК-Украина представляет 5 электрических кроссоверов, возглавляющих украинский рынок.

Volkswagen ID.4:

Популярна модель от Volkswagen, выпускаемая в Германии и Китае. В Украине представлены в основном китайские версии по доступной цене (порядка $29 000).

Доступна в нескольких модификациях, в частности, заднеприводной и полноприводной (с двумя электромоторами суммарно 313 л.с.).

Запас хода: 400 – 550 км (методика NEDC).

Достоинства: доступная цена, просторный салон, большой запас хода.

MG4:

Британско-китайская машина создана чисто как электромобиль.

Интересный интерьер и отличная управляемость.

200-сильный электромотор разгоняет MG4 до 100 км/ч за 7,9 с.

Запас хода: до 450 км (батарея 64 кВт-ч, методика WLTP).

Достоинства: интересный дизайн, динамичная езда, 7 лет гарантии.

Toyota bZ4X:

Среднеразмерный электрокроссовер от Toyota.

Выразительный экстерьер и передовые японские технологии.

Доступен в двух модификациях: переднеприводная и полноприводная (218 л.с., разгон 0-100 км/ч за 7,7 с).

Запас хода: 400 – 615 км (методика CLTC).

Достоинства: надежность, большой запас хода, возможность выбора привода.

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Tesla Model Y:

Общеуважаемый автомобиль, хорошо известный в Украине на протяжении почти 5 лет.

Небогатый интерьер, но совершенная техническая часть.

Доступно в двух модификациях: заднеприводной (один двигатель) и полноприводной (два двигателя).

Большой запас хода, скоростные модификации.

Достоинства: стиль, динамика, развитая сеть Supercharger.

Volvo XC40 Recharge:

Электрическая версия отлично известной модели XC40.

Просторный салон и богатый опциями.

Мягкая, удобная подвеска.

Существенно лучше динамика, чем у бензиновой/дизельной версии.

Достоинства: комфорт, безопасность, качество Volvo.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о том, автомобили каких марок украинцы чаще всего ввозили в первой половине 2024 года.

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