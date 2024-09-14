Станет деликатесом на столе: рецепт фаршированного перца на зиму

Сезон консервации – это отличная возможность приготовить вкусные и полезные блюда на зиму. Фаршированные перцы – классика украинской кухни, которая всегда пользуется популярностью. Сегодня мы предлагаем вам несколько вариантов приготовления фаршированных перцев, чтобы вы могли выбрать тот, что больше всего вам нравится. Об этом пишет vsn.ua.

Фаршированные перцы с мясом

Этот рецепт позволит вам наслаждаться вкусом лета даже зимой.

Ингредиенты:

Болгарские перцы

Рис

Фарш мясной

Лук

Морковь

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Подготовка овощей: Перцы очистить от семян, отварить рис до готовности, морковь натереть на терке, лук мелко нарезать. Приготовление начинки Смешать фарш, рис, морковь, лук, соль и перец. Фарширование перцев: Наполнить перцы фаршем и выложить на противень. Заморозка: Поставить перцы в морозилку на несколько часов. Затем расфасовать по пакетам и хранить в морозильной камере.

Фаршированные овощами перцы в маринаде

Этот вариант для тех, кто предпочитает вегетарианскую кухню.

Ингредиенты:

Болгарские перцы

Морковь

Капуста

Помидоры черри

Вода

Уксус

Соль

Сахар

Растительное масло

Специи

Приготовление:

Подготовка овощей: перцы очистить, морковь натереть, капусту нашинковать. Приготовление маринада: Сварить маринад из воды, уксуса, соли, сахара, специй и растительного масла. Фарширование и стерилизация: Наполнить перцы овощной смесью, по Вас также заинтересует: По рецепту бабушки: как засолить огурцы на зиму, чтобы они не стали мягкими и скользкимилить маринадом и стерилизовать.

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Фаршированные перцы в томатном соусе

Классический рецепт, понравившийся всем любителям домашней консервации.

Ингредиенты:

Болгарские перцы

Лук

Морковь

Зелень

Помидоры

Соль

Сахар

Специи

Растительное масло

Уксус

Приготовление:

Перцы очистить, лук и морковь обжарить, помидоры превратить в пюре. Сварить томатный соус со специями. Наполнить перцы овощной смесью, залить соусом и стерилизовать.

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