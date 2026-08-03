Стала самым важным подводным открытием византийского периода: на дне моря нашли уникальное сокровище (фото)

Вблизи хорватского острова Млет подводные археологи обнаружили уникальный византийский корабль, на борту которого сохранилось рекордное количество золотых изделий, роскошные пояса с драгоценными камнями и императорское кольцо-печать. Судно, затонувшее в конце VII или начале VIII века, может стать одним из важнейших источников информации о морской торговле и византийской элите того времени.

Об этом пишет Arkeonews. По оценкам исследователей, корабль потерпел крушение в конце VII — начале VIII века. По всей вероятности, на его борту находился высокопоставленный военный, государственный чиновник или дипломат. В то же время судно перевозило значительный торговый груз.

В Хорватском институте охраны культурного наследия уже назвали открытие одним из самых выдающихся подводных археологических исследований византийского периода в Средиземном море. Руководитель экспедиции Игорь Михолек сообщил, что после очищения и реставрации общая масса найденных золотых предметов превысила 600 граммов. Это самое большое количество золота, которое когда-либо находили на затонувшем корабле в Средиземноморье.

Затонувший корабль лежит недалеко от поселения Полаче на острове Млет. Археологи исследуют это место с 2015 года, проведя уже девять подводных экспедиций. Среди самых ценных артефактов — четыре комплекта золотых поясов, а также пряжки и декоративные элементы, украшенные изумрудами, рубинами и жемчугом.

Такие пояса являлись атрибутом представителей византийской знати и служили символом высокого социального статуса. Подобные украшения ранее не находились во время подводных раскопок в Средиземноморье, что может свидетельствовать о присутствии на корабле влиятельных лиц или перевозке особо ценного имущества.

Одной из важнейших находок стало золотое кольцо-печать с изображением императора династии Ираклия. По мнению исследователей, подобная вещь могла принадлежать только лицу высшего ранга в военной или государственной системе Византии. Кольцо использовали для удостоверения официальных документов, поэтому оно было не только драгоценным украшением, но и символом императорской власти.

Руководитель департамента подводной археологии Хорватского института охраны культурного наследия Павел Дугоньич отметил, что такой артефакт вряд ли мог носить рядовой чиновник. Не исключено, что кольцо было дипломатическим подарком или личной вещью высокопоставленного представителя империи.

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Установить время гибели судна археологам помогли золотые монеты, отчеканенные при правлении четырех императоров династии Ираклия в конце VII века. Именно они позволили датировать кораблетрощу концом VII или началом VIII века.

В это время Византийская империя переживала сложный период политических и военных испытаний. Несмотря на это, морская торговля не прекращалась, а Адриатикой продолжали курсировать суда с товарами, драгоценностями и представителями государственной власти.

Профессор археологии Стэнфордского университета Джастин Лейдвангер назвал эту находку важнейшей кораблекрушение своего исторического периода. По его словам, открытие позволяет лучше понять, как функционировали морские пути Средиземноморья в эпоху перехода от античности к средневековью.

Кроме драгоценных изделий, археологи обнаружили на борту амфоры, торговые весы, изделия из слоновой кости и керамическую посуду. Это свидетельствует о том, что судно выполняло не только торговые, но и служебные функции.

По мнению исследователей, высокопоставленный пассажир мог путешествовать по торговому корабле в рамках государственной миссии. Другая версия состоит в том, что судно перевозило дипломатические подарки, средства или обеспечение для военных или правительственных нужд.

Специалисты продолжают исследование найденных артефактов, чтобы установить точное происхождение груза и маршрут корабля. Остров Млет расположен вблизи одного из главных морских маршрутов между Константинополем, Адриатикой и Италией. Археологи предполагают, что перед гибелью судно пыталось укрыться от непогоды в заливе Полаче, столетиями служившей естественной гавании.

Точные причины кораблекрушения пока неизвестны. Среди возможных версий – сильный шторм, навигационная ошибка, повреждение корпуса или другая аварийная ситуация.

За последние два десятилетия у острова Млет археологи обнаружили около 20 неизвестных ранее затонувших судов, датированных периодом от II века до нашей эры до XVI века. Однако именно это византийское судно отличается исключительной исторической ценностью. Золотые украшения, императорское кольцо и монеты открывают новые страницы истории морской торговли и государственной жизни Византийской империи более 1300 лет назад.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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