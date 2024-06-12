Справится даже новичок: самый простой рецепт клубничного варенья

Кто не любит ароматное клубничное варенье? Им можно лакомиться и зимой, и летом, и даже готовить разные десерты и выпечку. А что, как приготовить варенье с клубникой не просто так, а с джемом? SHUBA предлагает вам интересный рецепт, который обязательно вам понравится!

Преимущества домашнего варенья:

Естественность: Вы точно будете знать, что в вашем варенье нет искусственных добавок, красителей или консервантов.

Вы точно будете знать, что в вашем варенье нет искусственных добавок, красителей или консервантов. Свежесть: Используйте ягоды из собственного огорода или покупайте их у фермеров на рынке, чтобы быть уверенными в их качестве.

Используйте ягоды из собственного огорода или покупайте их у фермеров на рынке, чтобы быть уверенными в их качестве. Скорость приготовления Несмотря на то, что варенью нужно "отдохнуть" между этапами приготовления, общее время его приготовления не займет много времени.

Несмотря на то, что варенью нужно "отдохнуть" между этапами приготовления, общее время его приготовления не займет много времени. Необычный вкус: Сочетание клубники и джема создает оригинальный и насыщенный вкус, который вам понравится.

Ингредиенты:

Клубника - 1 кг

Сахар – 1 кг

Приготовление:

Подготовьте клубнику: хорошо промойте ягоды под проточной водой, дайте им немного обсохнуть на дуршлаге. Удалите хвостики и переберите клубнику: выбросьте гнилые или поврежденные ягоды, чтобы они не портили вкус вашего варенья. Засыпьте клубнику сахаром: используйте соотношение 1:1, но если ваша клубника очень сладкая, можете немного уменьшить количество сахара. Дайте ягодам пустить сок: оставьте их на час, присыпанный сахаром. Варите варенье: поставьте кастрюлю с клубникой на огонь, доведите до кипения. Затем снимите с огня и оставьте полностью остыть. Повторите процесс кипения и охлаждения снова, постоянно помешивая варенье. Разлейте варенье по банкам: используйте простерилизованные банки, залейте горячее варенье доверху. Закройте банки и дайте им остыть: переверните банки дном вверх, чтобы крышки плотно прилегли. После того как варенье остынет, уберите его в прохладное место.

Напомним, мы уже предлагали рецепт из клубничного мороженого.

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