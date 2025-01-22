В Запорожской области, вблизи села Большая Знаменка, археологи обнаружили уникальные ювелирные изделия скифских времен – серьги с изображением богини. Эта находка датирована периодом 350-325 годов до н.э.

Об артефакте сообщили на странице Национального музея истории Украины в Facebook. Раскопки проводила экспедиция Института археологии АН Украины в 1982 году под руководством Юрия Рассамакина и Виталия Отрощенко.

Серьги вместе с другими находками сейчас хранятся в коллекции Сокровищницы музея. По данным исследователей, серьги принадлежали молодой скифке в возрасте 20-23 лет. При раскопках в захоронении также были обнаружены золотая гривна, бусы из непрозрачного стекла, а также оружие – стрелы и копье. Кроме того, рядом с женщиной находились останки служанки, которая, вероятно, сопровождала ее в загробном мире.

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Ученые предполагают, что эта молодая женщина могла быть жрицей богини Аргимпасы, покровительницей скифских царей и символизировавшей любовь и плодородие.

Ювелирные изделия поражают своим высоким мастерством. Серьги оснащены подвеской, состоящей из двух пластин, между которыми расположена проволочная скобка. На лицевой стороне изображена сидящая на троне богиня, украшенном символами плодородия – сфинксами и баранами.

Сокровища скифской эпохи: археологи в Запорожской области нашли уникальные золотые украшения жрицы (фото). Источник: Национальный музей истории Украины/Facebook Сокровища скифской эпохи: археологи в Запорожской области нашли уникальные золотые украшения жрицы (фото). Источник: Национальный музей истории Украины/Facebook

Эта находка является не только важнейшим доказательством высокого уровня ювелирного искусства скифов, но и способствует лучшему пониманию их культуры и религиозных убеждений.

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